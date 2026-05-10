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傑出學生運動員獎嘉許近千人 佘承軒視劍后家姐為榜樣 笑言游水贏佘繕妡

即時體育
更新時間：19:53 2026-05-10 HKT
發佈時間：19:53 2026-05-10 HKT

香港傑出學生運動員獎2025-2026年度頒獎禮周日（10日）於黃埔號舉行。今屆獎項一共嘉許近千名來自全港約九成中、小學及特殊學校的傑出學生運動員，其中一位得獎學生，就讀拔萃男書院附屬小學六年級的泳手佘承軒表示，視身為香港重劍「一姐」 佘繕妡的家姐為榜樣，並且笑言自己曾多次贏過家姐。 

今屆香港傑出學生運動員獎頒獎禮， 一共嘉許近千名來自全港約九成中、小學及特殊學校的傑出學生運動員，表揚他們在運動路上的努力、堅持與卓越表現。頒獎禮首先是「運動員進場」環節，學生代表身穿整齊校服，按運動項目列隊步入會場。隨後大會帶領全場觀眾進行熱身環節，讓學生、家長或嘉賓都跟着伸展手腳。而頒獎禮亦邀請了香港籃壇新星楊博文勉勵得獎學生：「 每當我攰嗰時我就會諗起屋企人，所有支持我嘅人，成個身體、心理、個腦，叫我一直堅持落去，未到最後1秒就千祈唔好放棄。」 

今屆香港傑出學生運動員獎的得獎學生之一，就讀拔萃男書院附屬小學六年級的泳手佘承軒在場分享自己未來的方向和與家姐佘繕妡的相處。佘承軒現時主攻自由式，9月將升讀中學，希望入讀拔萃男書院繼續參加學界賽事。被問到和家姐游泳誰會更快，佘承軒笑言自己任何泳式都比家姐更勝一籌。當問他變相贏了香港重劍「一姐」 的家姐會不會覺得很開心，佘承軒爽快回答：「沒錯，覺得很開心。」隨後佘承軒表示，視家姐為榜樣：「看著家姐作為榜樣，她平時會叫我每日堅持努力付出，就會得到好成績。 」

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