香港田徑錦標賽｜受惠葉景維放棄亞運100米跑席位 張灝軒及郭俊廷有機上位

一日前兩破香港男子200米紀錄的葉景維，周日在灣仔運動場舉行的香港田徑錦標賽200米決賽，輕鬆以21秒12奪冠，加上半年前刷新100米港績，肯定以首名出線名古屋2個短跑單項席位，但他賽後表示期望在亞運圖入200米決賽及集中接力賽下，決定放棄100米跑亞運資格。

葉景維（中）雖然身體抱恙，但仍輕鬆取得200米跑冠軍。徐嘉華攝

徐嘉華攝

葉景維（右一)及梁靖恆（右二)分奪冠亞軍。徐嘉華攝

葉景維跟吳君浩周六在200米準決賽先後刷新港績，可惜周日決賽，君浩為了留力下午的100米決賽，在起步後不久開始行回終點，景維以21秒12奪冠，不及一日前創下的港績20秒66，他說：「昨日跑完2槍好大強度的200米跑後有點攰，聲線也有點影響，今仗主要目標是取亞運200米資格，所以今日決賽沒要搏甚麼，放開去跑。」

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男子200米跑的亞軍及季軍分別是前香港紀錄保持者梁靖恆（21秒12）及何偉倫（21秒50）。

談到放棄100米亞運席位，他說：「去年全運會同時跑100及200米，發現在大賽兼兩個單項，身體強度未適應得好好，亞運想集中跑好接力。」首次參加亞運的他希望200米能躋身入到準決賽或決賽。

男子100米決賽，南韓籍的CHAEMIN JUN奪冠，香港的張灝軒（右一)奪亞，陳一樂（左一)得季軍。徐嘉華攝

排在第一及第二線的刁俊稀（右一)及吳君浩（右二)分列第亟及第六名，雖然無緣亞運個人賽，但經過傷患後的刁俊稀開心自己可以跑回10秒45的水平。徐嘉華攝

男子100米亞運席位，有機會是今仗亞軍的張灝軒（10秒39）及半年前全運跑出10秒40的郭俊廷，而19歲的吳君浩在決賽以10秒44位列第5名，無緣亞運100米資格，但他一日前在200米準決賽跑出的「5分鐘港績」（20秒86）獲得亞運200米的參賽資格，屆時將跟葉景維同場較量。

邱蒨庭（藍衫)在200米決賽緊在新加坡對手之後。徐嘉華攝

呂麗瑤賽後也跟小師妹握手以示支持。徐嘉華攝

呂麗瑤賽後即瞓在終點附近的地上休息。徐嘉華攝

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女子200米決賽，由新加坡的TAN ELIZABETH ANN SHEE RU以23秒93奪冠、香港的邱蒨庭（24秒28）及兼項的呂麗瑤（24秒80）分列亞、季軍。

記者／攝影：徐嘉華