世界乒乓團體錦標賽｜王楚欽獨取2分 國家隊淘汰法國晉身決賽 香港時間今晚11:00對日本爭冠軍

倫敦世界乒乓球團體錦標賽男團4強賽事，國家隊憑一哥王楚欽獨取2分，以場數3:1淘汰法國晉身決賽，香港時間今晚11:00會與由張本智和領軍的日本爭奪冠軍。

王楚欽勝出關鍵第一場

國家隊派出王楚欽、林詩棟和梁靖崑出戰法國，打頭陣的一哥王楚欽面對法國的科頓遇到考驗，首局雙方已經要打到刁時王楚欽勝15:13先拔頭籌。第2局雙方同樣要以刁時決勝，今次輪到科頓贏13:11，局數追平1:1。科頓乘勝追擊第3局再勝11:9，局數反超前2:1。王楚欽經驗豐富，於第4局加快節奏輕鬆勝11:4，扳平局數2:2。決勝盤，王楚欽再勝11:8，局數反勝3:2為國家隊贏出關鍵的第一仗。

梁靖崑逆轉反勝

第2場國家隊的林詩棟對法國的菲歷斯勒布倫，3局戰況都很緊湊，惟林詩棟於局尾關鍵時刻發揮不好，以9:11、9:11、10:12，局數0:3落敗，法國場數追平1:1。第3場梁靖崑對法國的阿歷斯勒布倫，梁靖崑連輸兩局3:11、1:11後展現出大心臟，第3局成功救回4個局點刁時勝15:13，第4局再於刁時勝12:10扳平局數2:2。相反，阿歷斯勒布勒被追平後氣勢盡失，第5局被梁靖崑輕取11:2，成功以3:2逆轉反勝，助國家隊場數再度領先2:1。

第4場王楚欽再以3:1擊敗菲歷斯勒布倫，國家隊以3:1淘汰法國晉身決賽。王楚欽賽後表示：「對科顿很困難，一度快輸掉比賽，對手犯錯給自己空間延續比赛。比賽起伏對方也這樣，關鍵時刻比拼出手和命中率。」 梁靖崑亦興奮道：「逆境中反敗為勝是我需要學習的，亦能夠激勵到我自己。」