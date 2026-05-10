專訪｜江俊淇放棄教職 專心做全職運動員 : 就算最後不成功，我都無憾，因為我已改變了我同媽咪的人生

香港「女飛人」江俊淇擁有一條不一樣的田徑路！最初是患糖尿病的江媽媽怕女兒會遺傳此病，不管當時生活有多困難，也要讓9歲的俊淇學田徑強身健體；兩母女沒想到，「田徑」令俊淇「改變基層人生」，不但如願升讀大學，畢業後全職教書，幫助一家「脫貧」；現在是時候回饋田徑，她已準備好挑戰香港紀錄，為港爭光。

大學畢業後教過3年書的江俊淇，2024年轉做全職運動員，一圓自己的田徑夢。徐嘉華攝

徐嘉華攝

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記者/攝影：徐嘉華

訪問在江俊淇家附近的天水圍運動場，這裡正是她由細到大的練習基地，她還清楚記得媽咪帶她踏出田徑第一步的一個小片段；當時俊淇參加全港小學區際100米及200米跑，都獲全校第一、全港三甲，老師叫她填表參加跑會練跑，訓練費每月250蚊，她心知自己書簿費也要靠政府津貼，那有多餘錢練跑，於是將表格放入書包底，誰料媽咪突擊檢查書包，俊淇憶起當時情景也要再次多謝媽咪的決定：「她覺得我跑得幾好，叫我報名，當時的費用一星期只練2天，跑會教練叫我其他日子也去練，成績慢慢上。」

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為人坦率的俊淇不介意別人知道自己來自基層單親家庭，媽咪的糖尿病最令她掛心，江媽媽試過在街上暈倒入院，亦試過三更半夜冒冷汗、大叫，令她更想有個好的經濟環境給媽咪好好控制病情。

離開教職時，學生們在卡上寫上對江老師的祝福，十分窩心。徐嘉華攝

俊淇手上的三面難忘的獎牌，紀錄她在田徑路上的三段重要時刻。徐嘉華攝

田徑，成為俊淇擺脫貧困的唯一途徑。她也承認小時候好「現實」，視「田徑」為「脫貧」的工具。訪問這天她帶來了3面難忘的獎牌，見證她3段因田徑而改變的人生；第一面是2012年14歲代表香港參加南韓大邱的國際兒童運動會，她在女子4x100米接力賽奪得金牌，因為跑步，令她可以出國見識世界，此一役亦令她種下要成為「全職運動員」的種籽。

第二面是2016年中五參加亞青賽的接力賽，她跟隊友打破香港青年紀錄（45秒84）奪銅，這紀錄保持到現在，俊淇亦因為這一役，獲得浸大學籍（體育及康樂管理系），亦獲政府全額資助。第三面是2023年在灣仔運動場一場田徑系列賽，她跑出11秒69的個人最佳（PB）奪冠（距離林安琪的港績只差0.07秒），這時間令她成為體院精英運動員，可以入體院訓練，食住全包。

江俊淇跟媽咪同一個餅印，媽咪的身體是她首要最關心。照片由受訪者提供

大學畢業後，俊淇教了3年書，有穩定收入，第一時間買血糖機給媽咪監測血糖情況，亦夠錢睇中醫及營養師，現在病情好轉，最令女兒放心專注田徑事業，她說：「教書3年，期間雖要兼顧教育文憑的夜校課程及練跑，但那3年都是開心的，因為我可以藉教職維持到自己生活，亦照顧到媽咪，又可以繼續跑步。」

現在專心在田徑事業的江俊淇，向著香港紀錄進發。資料圖片

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2024年9月，俊淇辭去教職，一嚐全職運動員的夢想至今，她說：「我不想日後老了後悔，現在不用想生活的問題，所以想做些我想做的事，就算最後不成功，我都無憾，因為我已改變了我同媽咪的人生。」

在俊淇心中，「田徑」已由「脫貧」的功具變為純粹自己鍾意做的一件事，問俊淇可想在今、明兩天在灣仔運動場舉行的香港田徑錦標賽刷新100米跑香港紀錄，她說：「過去20個月的全職生涯，曾出現大大小小的傷患，現在好得八八九九，已準備好隨時破港績。」

