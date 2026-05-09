香港田徑錦標賽｜陳銘泰亞運席位現危機 望下周第一屆亞洲跳項錦標賽有好表現

香港田徑錦標賽是9月愛知名古屋最後一個達標的比賽，同為31歲的「欄后」呂麗瑤及「跳遠王子」陳銘泰專程從美國及英國返港參賽，賽前已肯定亞運參賽資格的瑤瑤在享受心情下以13秒40跟同場英籍訓練隊友Alicia Barrett 並列冠軍，阿泰以7米49列第4名，對爭取亞運資格出現危機。

女子100米欄決賽，呂麗瑤（中）及英國的Alicia Barrett（左）同以13秒40奪冠，師妹盛楚殷以13秒50得季軍。徐嘉華攝

陳銘泰對今日跳遠表現未如理想。徐嘉華攝

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亞運會只計算運動員於過去一年的成績，以瑤瑤為例，她最佳是去年11月全運會初賽跨出13秒37，排香港女子跨欄第一位；周六她先在初賽以13秒52總排名第一入下午的決賽，她以13秒41完成，跟她的英籍訓練隊友Alicia Barrett以同一時間並列冠軍，師妹盛楚殷以13秒50得季軍。

徐嘉華攝

對於周六的100米欄的時間，瑤瑤表示：「今日好享受這場比賽，好開心Alicia一齊來香港訓練及比賽，她十分喜歡在體院練習，為英聯邦運動會及歐錦賽爭取佳績；現時距離亞運仍有4個多月，不用太早做出成績，加上近期訓練量都好多，今日主要以享受比賽的心態去比，所以賽前沒預設要做出甚麼成績。」

徐嘉華攝

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瑤瑤近2年到美國佛羅里達州跟奧運金牌教練John Coghlan訓練，近一個多月跟教練及Alicia將訓練基地從美國移師香港體院，她續稱：「由於5月、6月在亞洲包括中國內地都有好多比賽，所以暫時會留在香港練習。

呂麗瑤罕有地參加200米跑。徐嘉華攝

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瑤瑤周六更罕有地參加200米跑的初賽，並以24秒98總排名第3躋身周日的決賽，她說到參賽的目的：「其實我時常身痕想跑200米，但以前我沒勇氣在香港錦標賽參加這項目，今日是豁了出去才參加，我覺得好好，因為比賽的強度難在訓練中做到，現在未有亞運的詳細賽程，不知道屆時的賽程會如何，所以多試不同的比賽形式也是好事。我們跨欄亦有耐力要求，200米跑做到這方面的鍛鍊。」

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香港男子跳遠紀錄保持者陳銘泰，2日前才跟教練陳慧賢從英國返港參賽，計一年內的成績後，阿泰位列兩位師弟黃珀恒（7米86）及林銘夫（7米74）之後，今仗可以說是不容有失，可惜阿泰周六在6跳中，最好一跳是最後一跳的7米49，只能派2人出席亞運跳遠比賽大前提下，阿泰想要四闖亞運大門遇到阻滯。

他賽後：「今日發揮，我只給自己4分，我數周前弄傷腳踝，所以未能在香港錦標賽前參加一些調整狀態的比賽，有點打亂了陣腳，畢竟對上一次已是2月的天津亞洲室內田徑錦標賽（7米56），今日不夠快入局也是原因之一，對今日是失望的。」

阿泰的香港紀錄（8米12）剛好踏入第10年，問他用甚麼心態去對待今屆亞運會，他說：「去亞運，我不想只是參與，說真，若我跳7米7、 7米8去亞運也是沒意思（指入不到決賽），所以是想這段時間先打好個底，若去到亞運，屆時再去搏。」阿泰亦大派定心丸，是否參加到今屆亞運不會影響他繼續田徑事業：「我不會因為去不到今屆亞運而退役，畢竟明年都好重要，因為明年開始奧運計分賽，包括2027亞錦賽，所以現在的訓練都是為了明年為2028洛杉磯奧運去爭分。」

男子跳遠的三甲包括內地選手李天宇（7米82）、亞軍是羅毅謙（7米56）、季軍林銘夫（7米55）。女子跳遠方面，賈慧妍以6米09奪得冠軍。

記者/攝影：徐嘉華