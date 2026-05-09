香港田徑錦標賽｜葉景維成為近60年內包辦100米、200米港績第一人

香港田徑錦標賽周六在灣仔運動場舉行，男子200米出現罕見現象，在3小時內共有2人刷新香港紀錄，主角包括3小時內2破港績的21歲葉景維，以及港績只維持了5分鐘的19歲吳君浩（Magnus），他們將於周日早上11時半在200米決賽再碰頭，令人十分期待，值得一提，葉景維是近60年來第一個包辦100米及200米香港紀錄的港將。

葉景維三小時內兩破男子200米香港紀錄。徐嘉華攝

徐嘉華攝

吳君浩周六也曾刷新香港200米跑紀錄。徐嘉華攝

葉景級(左)及吳君浩(右)在同一日刷新男子200米香港紀錄，賽後他們的教練杜韋諾也到終點線跟二人見面。徐嘉華攝

周六早上的比賽在微絲細雨下進行，半年前在全運會刷新香港「百米飛人」紀錄的葉景維，在男子200米初賽已急不及待跑出20秒88的新香港紀錄（舊紀錄是梁靖恆在2025年跑的20秒91）；誰料到在3小時後的200米準決賽，吳君浩在第一小組以0.02秒的20秒86打破景維在初賽的港績，怎知5分鐘後，第二小組的景維以20秒66再次刷新港績。

葉景維及教練杜韋諾.

葉景維在200米初賽。徐嘉華攝

對於3小時內兩破港績，景維表示：「3小時內2破港績不是預期之內，亦沒預期自己在這時間跑到今日的成績，可能準決賽時個風靚（順風＋1.7），加上跑下去又順，所以破到。」

相隔60年再由葉景維包辦100米及200米香港紀錄，他表示自己不是追求這些：「包辦兩項短跑紀錄不是我追求的，我最想自己跟隊友不斷突破現有的短跑紀錄，其實實際不只這個時間（指200米的紀錄）。」對上一位有此佳績是威廉希路（William Hill），他曾於1966年同時保持100米、200米及400米的港績。

周日早上11時半的男子200米跑十分令人期待，景維也說：「我們個個狀態都好好，各人的時間都好，明日應是一場很不錯的決賽；我自己的話，自去年全運會刷新100米跑香港紀錄後，確實建立不少信心，亦對自己能力了解及掌握更多。」

吳君浩及教練杜韋諾

吳君浩(前)在200米初賽。徐嘉華攝

冰島、香港混血兒的Magnus曾於2024年4月在亞洲U20錦標賽以20秒92刷新香港200米紀錄，此紀錄一直保持到去年9月由梁靖恆以20秒91刷新港績，期間Magnus飽受左腳後肌拉傷，成績停滯不前，今日在準決賽以突破自己個人最佳（PB）的20秒86刷新港績，雖然只做到「5分鐘紀錄」，但他也說：「好可惜，但亦好感動」。

Magnus說：「在初賽的時間（20秒96）好靠近我的PB（指2024年的20秒92），所以都預到決賽會跑得更好時間，景維在初賽已刷新港績，對我好激勵，感覺是他做到，我都做到，我們是一齊訓練（教練是前百米飛人杜韋諾），彼此的實力都好高，這些成績都是如期之中。」

3位前及現任200米紀錄保持者包括葉景維(中)、梁靖恆(左二)及吳君浩(左一) 以及古綽峰(右一)及陳俊宇(右二)周日在200米決賽將再鬥過。徐嘉華攝

「這個PB都好感動，因為捱了很長時間，我去年患了肺痰，今年一月拉傷後肌，在3月開季又拉傷多一次，最後沒有跑大專陸運會，所以是上月系列四才正式開季，但好開心今日跑到這個時間，可以跑回以往相若的成績，算好好。」

如無意外，葉景維及Magnus取得9月愛知名古屋亞運會的200米參賽資格。問到明天200米決賽，Magnus不排除會放棄早上9時25分的100米準決賽，主要視乎明晨起床的狀況而定。

記者/攝影：徐嘉華