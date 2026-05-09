意大利網賽公開賽｜爆冷不敵20歲小將！ 祖高域本季「泥地零勝」空降法網

塞爾維亞球王祖高域（Novak Djokovic）意大利公開賽迎來復出首戰，卻慘遭滑鐵盧！這位世界排名第四的名將，在次圈激戰三盤後，以6:2、2:6、4:6，盤數1:2遭20歲的克羅地亞外圍賽球手普列斯米治（Dino Prizmic）逆轉淘汰。祖高域賽後確認，在5月24日展開的法國網球公開賽前將不會再參加任何熱身賽，這意味著他將帶著今年泥地賽季「一場未勝」的尷尬紀錄，直接空降這項大滿貫賽事。

首盤輕取後體力不繼

自3月12日因肩傷休戰至今的祖高域，今仗首盤表現輕鬆，僅在發球局失掉三分，以6:2先拔頭籌。然而，這位六屆冠軍在第二盤開始步法變得沉重，疑似受到疾病困擾而體力下降。

面對視自己為偶像的普列斯米治，祖高域頻頻嘗試以放短球來縮短回合，但活力充沛的對手不僅全數化解，更憑藉強勁的發球和正手抽擊佔據主動。最終，普列斯米治以6:2、6:4連扳兩盤，爆冷擊敗偶像。賽後，這位年輕小將在攝影機鏡頭上寫下「Nole（祖高域的暱稱），這是我的榮幸」以致敬意。

坦言未達最佳水準

即將在法網前兩天迎來39歲生日的祖高域，賽後對自身的競技狀態感到擔憂：「坦白說，我目前的狀態，絕對達不到我想要在最高水平競爭並走得更遠的標準。」

對於不斷出現的傷患，這位傳奇球手亦顯得頗為無奈：「我不記得上一次在沒有任何身體或健康問題下備戰賽事是什麼時候了。總會有些狀況發生，這是我現在必須面對的『新常態』。」

作為去屆法網四強分子及今年澳網亞軍，祖高域原本寄望在羅馬尋回泥地手感，以衝擊史無前例的第25座大滿貫單打錦標。然而，如今他只能以「零熱身、零勝仗」的姿態前往巴黎。