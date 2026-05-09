劍擊｜世錦賽7月首度登陸香港 男花四子劍指「世一」 蔡俊彥平常心爭牌笑言「加錢獻唱」

「嘉里世界劍擊錦標賽2026」將於今年7月登陸香港，並會在亞洲國際博覽館上演，這亦是香港首次主辦此項最高水平的劍擊盛事。大會今日舉行官方新聞發佈會，港隊男花「四劍客」張家朗、蔡俊彥、吳諾弘及梁千雨強陣出擊，為這項主場體壇盛事造勢。男花團隊近期狀態大勇，眾將皆期望能在主場觀眾面前刺下獎牌，蔡俊彥更表示團隊的終極目標是衝擊「世一」寶座。

蔡俊彥奪牌後或唱歌 張家朗喜見團隊發揮穩定

談及主場出擊，蔡俊彥強調會以獎牌為目標，但必須保持平常心迎戰：「最重要是享受比賽，打出好表現給現場的香港市民及親友看。」他坦言，比起個人賽，現時更加嚮往團體能拿到更高的榮譽，並直指終極目標是男子花劍團隊世界排名第一。有趣的是，當被問到若主場奪牌會否「開金口」唱歌慶祝時，一向幽默的Ryan笑稱：「那要看劍總能不能給我錢！」引得哄堂大笑。

「劍神」張家朗亦對團隊充滿信心。他指出，男花團隊近期連續三站世界盃皆有獎牌落袋，這對球隊是極大的肯定：「以前可能久不久才拿一次獎牌，下一場又會打得辛苦，質疑自己是否穩定。但這三站大家都發揮得很穩定，即使我有時打得不好，隊友也會補上。」家朗更特別點名讚賞兩位年輕隊友吳諾弘及梁千雨，認為整個團隊的氣氛與心態已提升至更高層次。

化身導師拆解劍擊冷知識

兩位年輕小將吳諾弘與梁千雨亦表示，近期的佳績讓他們面對世界列強時更具底氣。他們指現時團隊間互相扶持的感覺更加強烈，不再像以往般容易緊張。在發佈會上，四子更化身「劍擊導師」，親自為現場嘉賓拆解劍擊冷知識。家朗詳細講解了「電衣」與裁判器的運作原理；千雨和諾弘則分享了花劍獨有的「進攻權」規則及得分部位，讓大眾對這項運動有更深認識。

體育專員冀全城吶喊助威

賽事得以順利舉行，亦有賴各界支持。文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌致辭時高度讚揚港隊，形容現時是香港劍擊的「黃金時代」。他同時呼籲全城撐起港將：「香港劍擊運動人才輩出，深信運動員在主場聽到大家的吶喊助威，定能刺激他們再創佳績。」

發佈會尾聲，大會特意安排了一班視「四劍客」為偶像的小劍手同台互動。一眾小將不僅有模有樣地示範專業劍擊步法，更「神還原」吳諾弘在賽場上得分後的標誌性激情怒吼表情，逗得台下嘉賓與四位港將笑聲連連，為這場大戰前的備戰增添了不少輕鬆歡樂的氣氛。