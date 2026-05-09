Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄 蘇哈仔│曼聯宜用階梯式引援方法簽中場

即時體育
更新時間：09:00 2026-05-09 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-09 HKT

曼聯鎖定來季歐聯席位，可以提早籌備夏天的引援工作，記得他們在去年夏天預留2億2000萬鎊重組鋒線，接近平均分在3位新援上，結果3人都交到功課，成為球隊復甦關鍵。新球季紅魔繼續向好，還是打回原形，轉會分配十分重要。

預計用1億8000萬鎊舷3名中場

根據目前的訊息，曼聯預計有3億鎊增兵，其中約1億8000萬鎊放在中場線。由於卡斯米路再三確定今夏離隊；曼紐爾烏加迪大有機會被清洗，僅餘明奈和可移後的美臣蒙特可用，他們需要買多3位中場，方可應付多條戰線。問題出現，這筆錢如何分配？平分買3位各6000萬歐羅？重注1億多落一位巨星中場，餘錢買普通級數來填補？

階梯式引案援方法最合適

平分價錢去買，唔會一次過出足3人，唔值得；重注一人，如果貨不對辨就問題大，建議用階梯式分配方法。1億8000萬鎊，先用8000至9000萬買位高級貨省招牌；再用5000萬左右去簽一位接近頂級的人選；最後用餘下約3000萬去羅致一位補位中場，可以是年紀稍大但仍有實力，或年輕有進步空間之人。

在這邏輯下，叫價逾1億2000萬鎊的艾利諾安達臣不用考慮；1億的辛度東拿利亦不會是目標，現跌價至7000萬鎊左右的卡路士巴利巴就適合預算；5000萬左右可以揀韋斯咸的馬迪奧斯費南迪斯，他擁有現代中場應具備的原素；而3000萬級數，前紅魔門神舒米高提議可簽格列沙加，以他今季的表現，作為輪換和補位之選，的確十分合適。蘇偉業

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
鄭欣宜跟靚仔醫生合照流出 神態羞怯身形再有變化 被讚一部位狀態A+感情狀況惹議
鄭欣宜跟靚仔醫生合照流出 神態羞怯身形再有變化 被讚一部位狀態A+感情狀況惹議
影視圈
14小時前
李泳豪母親節未能拜祭亡母  冇被通知施明墓地地址：鬧都冇用  讚鼎爺經濟封鎖哥哥｜獨家
02:52
李泳豪母親節未能拜祭亡母  冇被通知施明墓地地址：鬧都冇用  讚鼎爺經濟封鎖哥哥｜獨家
影視圈
13小時前
「視帝」陳山聰親揭TVB年報排位「失蹤」原因 陳展鵬唔准女兒入行：連數字都未識。
12:07
「視帝」陳山聰親揭TVB年報排位「失蹤」原因 陳展鵬唔准女兒入行：連數字都未識
影視圈
11小時前
李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相
李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相
影視圈
7小時前
「遺產界KOL」梅啟明終有接班人 李泳漢「高中冇畢業」理直氣壯搲家用 網民驚呼一百個勁
「遺產界KOL」梅啟明終有接班人 李泳漢「高中冇畢業」理直氣壯搲家用 網民驚呼一百個勁
影視圈
14小時前
孝順仔為媽媽造安樂窩 改善全屋潮濕問題 巧用一招增室內收納
孝順仔為媽媽造安樂窩 改善全屋潮濕問題 巧用一招增室內收納
家居裝修
2026-05-08 06:00 HKT
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
生活百科
17小時前
九龍城拐嬰案│ 半歲女兒猝死 恐情夫責罵 「三奶」報假案被揭穿
九龍城拐嬰案│ 半歲女兒猝死 恐情夫責罵 「三奶」報假案被揭穿
突發
9小時前
長者專享八達通全新「樂賞會」！用樂悠咭日日拍咭即賺$2 百佳/屈臣氏/豐澤 1招入會再送贈品
長者專享八達通全新「樂賞會」！用樂悠咭日日拍咭即賺$2 百佳/屈臣氏/豐澤 1招入會再送贈品
時尚購物
17小時前
名人家族爆爭產 手持樓契可放售或加按套現？專家拆解遺產物業買賣迷思
名人家族爆爭產 手持樓契可放售或加按套現？專家拆解遺產物業買賣迷思
樓市動向
15小時前