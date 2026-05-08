欖球｜「賽馬會社區七人欖球計劃2026」貫徹運動無邊界理念 1.5萬不同背景人士體驗七欖熱潮

香港賽馬會今年第連續第5年擔任2026國泰/滙豐香港國際七人欖球賽官方社區合作夥伴，並由橄欖成長基金舉辦新一屆的「賽馬會社區七人欖球計劃」，今年貫徹「運動無邊界」的理念，讓約1.5萬名來自不同年齡層、能力和背景的人士親身體驗「七欖」熱潮，計劃多年來有近5萬人受惠。

本年度「賽馬會社區七人欖球計劃」在3月展開，其中於3月21及22日在屯門市廣場舉行了「賽馬會精英運動員分享會暨嘉年華」，除了有欖球、賽馬、足球、籃球及劍擊等運動為主題的攤位遊戲外，還邀請了欖球員李卡度、李念殷、賽馬會騎師黃智弘、劍擊手羅浩天、籃球員曾湛元及足球員馬澤純等，分享成為運動員的經歷，以及深入探討「支援網絡」對運動員的心理健康有什麼關鍵作用。

重頭戲是「七欖」期間舉辦了多項活動，例如「賽馬會社區七人欖球賽體驗日」，派發了約4500張門票 ，讓不同背景的人士前來啟德觀賞比賽，除了讓來自弱勢社群的兒童、青少年及其家人參與，今年還首度邀請了特殊教育需要的學童及長者。

今年的「賽馬會小型欖球表演賽」亦大受歡迎，有超過2600名4至11歲學童及其家庭成員參與，體驗在啟德體育園主場館比賽的感覺；至於「賽馬會七人欖球賽學校導賞團」則有超過100名由來自賽馬會眾心行善平台義工、橄欖成長基金計劃的教練及大學欖球隊員的導賞員，向約5000名透過計劃免費入場的學生介紹「七欖」的魅力所在。

橄欖成長基金行政總裁周思豪表示：「本年度的『賽馬會社區七人欖球計劃』內容極為豐富，讓超過15,000名市民及基層人士透過計劃，體驗這項國際體壇盛事，並感受運動帶來的歡樂與正能量；今年繼續貫徹『運動無邊界』的理念，首次邀請特殊教育需要的學童、長者和殘疾人士在內的弱勢社群參與計劃，親身感受世界級欖球賽事的熾熱氣氛。」