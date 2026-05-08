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乒乓團體世錦賽｜港乒女團1:3負德國 8強止步無緣連續兩屆奪牌

即時體育
更新時間：13:16 2026-05-08 HKT
發佈時間：13:16 2026-05-08 HKT

2026世界乒乓球團體錦標賽周四於倫敦上演女子組8強賽事，世界排名第9位的中國香港女子隊硬撼世界第4的德國。港隊雖有17歲小將蘇籽童在第三場勇挫對手扳回一城，惟杜凱琹及吳詠琳先後苦戰落敗，最終激戰2小時44分鐘後以場數1:3不敵德國，8強止步，未能連續兩屆登上頒獎台。

杜凱琹領先兩局遭逆轉 港隊先失頭場

上屆勇奪銅牌的港隊，早前在16強以場數3:2力挫中華台北晉級，今仗8強遇上實力強勁的德國。港隊首場由世界排名35位的杜凱琹打頭陣，迎戰世界第9的莎碧妮溫達（Sabine Winter）。杜凱琹開局表現理想，先以12:10、11:8連取兩局，形勢一度大好，可惜之後被對手逐步站穩陣腳，連輸8:11、9:11、4:11，慘遭逆轉，以局數2:3飲恨，港隊場數先落後0:1。

吳詠琳激鬥韓瑩 決勝局刁時惜敗

第二場由22歲港將吳詠琳披甲，硬撼43歲削球名將韓瑩。面對經驗豐富的對手，吳詠琳毫不怯場，首局雖以9:11告負，但隨即以11:7追平局數。第三局雙方鬥得難分難解，更6度打至「刁時」，吳詠琳最終以17:15險勝，局數領先至2:1。隨後雙方陷入拉鋸，惟可惜吳詠琳以11:13、13:15惜敗對手，港隊大比數再失1分，場數落後至0:2。

蘇籽童勇挫對手 扳回一城難救主

背水一戰的港隊第三場由17歲新星蘇籽童登場，面對德國的安妮特考夫曼（Annett Kaufmann）。這名港隊小將表現沉穩，以12:10先取首局，雖然次局以8:11被追平，但其後重整旗鼓，再贏11:8、11:4，以局數3:1擊敗對手，為港隊追近場數至1:2。

不過，第四場再度上陣的吳詠琳未能延續氣勢，面對首場贏波的莎碧妮溫達顯得較為吃力，最終直落三局1:11、5:11、6:11落敗。港隊最終總場數1:3不敵德國，8強止步，無緣連續兩屆於世乒團體賽摘牌。

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