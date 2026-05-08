Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世乒團體賽｜港乒女團1：3不敵德國 8強止步

即時體育
更新時間：03:05 2026-05-08 HKT
發佈時間：03:05 2026-05-08 HKT

香港女子乒乓球隊於倫敦出戰世界乒乓球團體賽，於8強面對德國。港隊於頭兩場均激戰至第五局下落敗，雖然第三場憑蘇籽童扳回一城，最終仍以場數1：3告負，8強止步。

杜凱琹領先兩局下反負雲達

港隊第一場派出杜凱琹，面對德國的莎比妮雲達。杜凱琹先取兩局12：10、11：8，但她之後連失3局8：11、9：11、4：11，被德國隊先取首場勝利。

港隊派杜凱琹打頭陣，她領先兩局下反負雲達。路透社
港隊派杜凱琹打頭陣，她領先兩局下反負雲達。路透社

吳詠琳激戰5局下落敗

第二場，港隊派出吳詠琳面對德國削球手韓瑩。吳詠琳以9：11先輸一局。來到第二局，吳詠琳領先下被追近至8：7，此時港隊使用暫停，暫停後港隊連取3分，拿下第二局追成1：1。

第三局末段咬得緊湊，吳詠琳領先9：8下打失半高球，被韓瑩追平、更一度被反超前9：10。吳詠琳之後追至「刁時」，在機會球下表現稍為急進，幾次局點均未能把握；韓瑩則憑豐富經驗作出發球及節奏的變化咬住比分。最終吳詠琳憑擦網幸運球，以17：15取下關鍵的第三局，反超前2：1。

但第四局，吳詠琳開局便落後0：6，她之後力追至落後7：9；德國隊叫暫停。暫停後雙方各取一分，韓瑩兩個局點均未能把握，被吳詠琳追至「刁時」；韓瑩最終仍以13：11取勝，雙方要以決勝局分勝負。

決勝局吳詠琳幾次半高球扣殺失誤，韓瑩先到達賽點。吳詠琳落後7：10下連追4分，更一度反超前11：10。但韓瑩於13平手時發長球先取一球，之後吳詠琳打失一記半高球，最終以13：15、局數2：3落敗。港隊場數落後0：2。

雲達為德國贏兩場。路透社
雲達為德國贏兩場。路透社

17歲蘇籽童扳回一城

港隊在第三場派出17歲的蘇籽童，面對德國、同樣以左手握拍的歌芙曼（Annett KAUFMANN）。蘇籽童第一局一度領先7：5下連失4分、反落後7：9，但她保持冷靜，最終以12：10先取第一局。第二局歌芙曼落後1：4時，德國隊叫暫停。暫停奏效，德國連追3分扳平，並在後段帶開比數，以11：8取得第二局扳平1：1。但蘇籽童之後連取兩局11：8、11：4，為港隊取下今場第一場勝仗，場數追至落後1：2。

雲達贏兩場助德國鎖定勝局

第四場，吳詠琳再度上陣面對雲達，首局開始便被對手凌厲的攻勢壓住，連失9分落後0：9，最終以1：11先失一局。第二局，吳詠琳連取幾分領先，但中段雲達力追後帶開，最終以11：5為德再取一局。第三局，雙方戰至6：6後，雲達兩記發球搶攻得分，之後接發球再取兩分，最終以11：6取下第三場的勝利。香港最終以場數1：3落敗，8強出局。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太極御用填詞人因葵逝世終年60歲 兄弟悼念：喺天堂同Gary夾住band先 曾為《紅色跑車》等作詞
太極御用填詞人因葵逝世終年60歲 兄弟悼念：喺天堂同Gary夾住band先 曾為《紅色跑車》等作詞
影視圈
6小時前
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
2026-05-06 18:12 HKT
星島申訴王 | 網上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反擊 名牌店主：市價300萬 「配貨」才買到
星島申訴王 | 網上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反擊 名牌店主：市價300萬 「配貨」才買到
申訴熱話
8小時前
公屋首派險中伏！全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
公屋首派險中伏 全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
因葵離世丨因葵生前曾患情緒病 2023年指周永恆被內地妻家暴 二人因病相知相惜成創作夥伴
因葵離世丨因葵生前曾患情緒病 2023年指周永恆被內地妻家暴 二人因病相知相惜成創作夥伴
影視圈
5小時前
元朗松記燒鵝重開！30年老字號一度結業 進駐金記燒臘舊舖位 曾陷天價粉葛湯爭議
元朗松記燒鵝重開！30年老字號一度結業 進駐金記燒臘舊舖位 曾陷天價粉葛湯爭議
飲食
12小時前
蒙特梭利國際學校傳幼童性侵案 警方立案調查 校方：暫無證據佐證
蒙特梭利國際學校傳幼童性侵案 警方立案調查 校方：暫無證據佐證
教育新聞
10小時前
初級大人必學！香蕉買返屋企唔好直接食？坊間實測趕走果蠅 靠呢個「平價神物」
食用安全
17小時前
六合彩｜頭獎一注獨中贏1300萬 即睇50期最旺號碼！
六合彩｜頭獎1300萬攪珠結果出爐 頭二獎無人中 三獎107.2注中 每注派$4.5萬
社會
12小時前
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
樓市動向
22小時前