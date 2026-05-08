世乒團體賽｜港乒女團1：3不敵德國 8強止步

香港女子乒乓球隊於倫敦出戰世界乒乓球團體賽，於8強面對德國。港隊於頭兩場均激戰至第五局下落敗，雖然第三場憑蘇籽童扳回一城，最終仍以場數1：3告負，8強止步。

杜凱琹領先兩局下反負雲達

港隊第一場派出杜凱琹，面對德國的莎比妮雲達。杜凱琹先取兩局12：10、11：8，但她之後連失3局8：11、9：11、4：11，被德國隊先取首場勝利。

港隊派杜凱琹打頭陣，她領先兩局下反負雲達。路透社

吳詠琳激戰5局下落敗

第二場，港隊派出吳詠琳面對德國削球手韓瑩。吳詠琳以9：11先輸一局。來到第二局，吳詠琳領先下被追近至8：7，此時港隊使用暫停，暫停後港隊連取3分，拿下第二局追成1：1。

第三局末段咬得緊湊，吳詠琳領先9：8下打失半高球，被韓瑩追平、更一度被反超前9：10。吳詠琳之後追至「刁時」，在機會球下表現稍為急進，幾次局點均未能把握；韓瑩則憑豐富經驗作出發球及節奏的變化咬住比分。最終吳詠琳憑擦網幸運球，以17：15取下關鍵的第三局，反超前2：1。

但第四局，吳詠琳開局便落後0：6，她之後力追至落後7：9；德國隊叫暫停。暫停後雙方各取一分，韓瑩兩個局點均未能把握，被吳詠琳追至「刁時」；韓瑩最終仍以13：11取勝，雙方要以決勝局分勝負。

決勝局吳詠琳幾次半高球扣殺失誤，韓瑩先到達賽點。吳詠琳落後7：10下連追4分，更一度反超前11：10。但韓瑩於13平手時發長球先取一球，之後吳詠琳打失一記半高球，最終以13：15、局數2：3落敗。港隊場數落後0：2。

雲達為德國贏兩場。路透社

17歲蘇籽童扳回一城

港隊在第三場派出17歲的蘇籽童，面對德國、同樣以左手握拍的歌芙曼（Annett KAUFMANN）。蘇籽童第一局一度領先7：5下連失4分、反落後7：9，但她保持冷靜，最終以12：10先取第一局。第二局歌芙曼落後1：4時，德國隊叫暫停。暫停奏效，德國連追3分扳平，並在後段帶開比數，以11：8取得第二局扳平1：1。但蘇籽童之後連取兩局11：8、11：4，為港隊取下今場第一場勝仗，場數追至落後1：2。

雲達贏兩場助德國鎖定勝局

第四場，吳詠琳再度上陣面對雲達，首局開始便被對手凌厲的攻勢壓住，連失9分落後0：9，最終以1：11先失一局。第二局，吳詠琳連取幾分領先，但中段雲達力追後帶開，最終以11：5為德再取一局。第三局，雙方戰至6：6後，雲達兩記發球搶攻得分，之後接發球再取兩分，最終以11：6取下第三場的勝利。香港最終以場數1：3落敗，8強出局。