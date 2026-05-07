Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界乒乓球團體錦標賽｜倪夏蓮被早田希娜「炒蛋」 全程笑容滿面賽後雙方言談甚歡

即時體育
更新時間：15:08 2026-05-07 HKT
發佈時間：15:08 2026-05-07 HKT

周三（6日） 世界乒乓球團體錦標賽女子隊16強賽，62歲的「乒乓嫲嫲」倪夏蓮再度成為全場焦點。她早前率領盧森堡女隊在32強激戰五場後險勝巴西，歷史性闖入16強。今仗面對日本隊，倪夏蓮雖然以0：3落敗，更在第三局被「炒蛋」輸0：11，但她全程笑容滿臉，賽後更與比自己年輕37歲的早田希娜言談甚歡。

由「乒乓嫲嫲」 倪夏蓮領軍的盧森堡隊，在32強與巴西隊激戰五場，最終驚險晉級。16強面對實力強大的日本隊，第一場由盧森堡的蒂露特（Sarah De Nutte）對張本美和，蒂露特以比分為8：11、5：11、5：11 ，局數0：3 落敗。第二場莎蒂高域（Enisa Sadikovic）以比分為3：11、2：11、5：11，局數0：3負橋本帆乃香。

「乒乓嫲嫲」 倪夏蓮在第三場披甲上陣，對手是25歲的早田希娜，兩人年紀相差37歲。倪夏蓮首局以3：11告負，第二局以4：11再失。第三局倪夏蓮更慘遭「炒蛋」被早田以0：11取得最後一局。雖然比分懸殊，倪夏蓮在比賽過程中一直面帶笑容，完全沒有因為大敗而表現沮喪。完場後，她更與早田希娜在場邊有說有笑。 最終盧森堡以0：3不敵日本，止步16強。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
21小時前
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
食用安全
8小時前
秀茂坪寶達邨七旬離婚夫婦倒斃單位 警改列謀殺及自殺
01:57
寶達邨七旬離婚夫婦倒斃單位 警改列謀殺及自殺
突發
7小時前
寶達邨雙屍｜男死者疑鈍物殺妻後上吊亡 8年前喪子 離婚「不歸路」感絕望
01:57
寶達邨雙屍｜男死者疑鈍物殺妻後上吊亡 8年前喪子 離婚「不歸路」感絕望
突發
3小時前
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
社會
23小時前
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
家居裝修
2026-05-06 15:05 HKT
「等一齊執笠啦！」買筆嫌貴咒罵文具舖 罕見引大批零售店老闆洗版控訴：香港實體零售已成笑話？｜Juicy叮
「等一齊執笠啦！」買筆嫌貴咒罵文具舖 罕見引大批零售店老闆洗版控訴：香港實體零售已成笑話？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
79歲蕭芳芳罕談早逝博士爸爸 豁達面對遺傳病 雙耳失聰多年日夜受一情況折磨
79歲蕭芳芳罕談早逝博士爸爸 豁達面對遺傳病 雙耳失聰多年日夜受一情況折磨
影視圈
7小時前
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
樓市動向
10小時前
初級大人必學！香蕉買返屋企唔好直接食？坊間實測趕走果蠅 靠呢個「平價神物」
食用安全
5小時前