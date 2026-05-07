世界乒乓球團體錦標賽｜倪夏蓮被早田希娜「炒蛋」 全程笑容滿面賽後雙方言談甚歡

周三（6日） 世界乒乓球團體錦標賽女子隊16強賽，62歲的「乒乓嫲嫲」倪夏蓮再度成為全場焦點。她早前率領盧森堡女隊在32強激戰五場後險勝巴西，歷史性闖入16強。今仗面對日本隊，倪夏蓮雖然以0：3落敗，更在第三局被「炒蛋」輸0：11，但她全程笑容滿臉，賽後更與比自己年輕37歲的早田希娜言談甚歡。

由「乒乓嫲嫲」 倪夏蓮領軍的盧森堡隊，在32強與巴西隊激戰五場，最終驚險晉級。16強面對實力強大的日本隊，第一場由盧森堡的蒂露特（Sarah De Nutte）對張本美和，蒂露特以比分為8：11、5：11、5：11 ，局數0：3 落敗。第二場莎蒂高域（Enisa Sadikovic）以比分為3：11、2：11、5：11，局數0：3負橋本帆乃香。

「乒乓嫲嫲」 倪夏蓮在第三場披甲上陣，對手是25歲的早田希娜，兩人年紀相差37歲。倪夏蓮首局以3：11告負，第二局以4：11再失。第三局倪夏蓮更慘遭「炒蛋」被早田以0：11取得最後一局。雖然比分懸殊，倪夏蓮在比賽過程中一直面帶笑容，完全沒有因為大敗而表現沮喪。完場後，她更與早田希娜在場邊有說有笑。 最終盧森堡以0：3不敵日本，止步16強。