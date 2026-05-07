體院「體」現日 ｜助青少年多角度認識運動

由香港賽馬會慈善信託基金捐助、香港體育學院主辦的賽馬會「運動+」精英運動員社區計劃旗下重點活動之一 ── 香港體育學院「體」現日 (「體」現日)，繼去年首次舉辦並取得圓滿成功後，於2026年5月2日至3日再度舉行。活動旨在讓青少年近距離接觸本地精英運動員，深入認識精英運動培訓，從實踐中探索運動興趣與潛能。一連兩天的「體」現日吸引了逾1,000名青少年參與，透過多元運動體驗及互動學習，認識運動的價值與正向力量。

一連兩天的「體」現日邀請了來自空手道、賽艇、武術、劍擊和高爾夫球項目的教練及精英運動員親身指導學生，令他們更了解運動員日常訓練與追求卓越的精神；此外，今年活動特別增設由體院專業團隊主理的運動科學體驗工作坊，讓參加者從理論與實踐中全面認識運動表現的關鍵要素。 公關提供

：羽毛球混雙代表謝影雪和鄧俊文於活動中分享他們體育路上如何互相扶持及一起奮鬥的歷程，勉勵學生們做事不輕言放棄，時常保持正向心態，事情總會變好。 公關提供

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參與「體」現日的學生可以體驗多項由香港體育學院（體院）A級精英運動項目，從中探索興趣，並發掘自身的運動潛能。在本地精英運動員和教練的指導下，他們學習空手道、賽艇、武術、劍擊和高爾夫球的基本技巧，更透過近距離交流和分享，深入了解精英運動員日常訓練與追求卓越的精神，親身感受他們為追逐巔峰所付出的汗水與努力。

：體院的體能科學訓練團隊為學生進行速度測試，並即時提供一系列針對肌肉訓練和跑姿的練習，重點在於利用科學數據制定最有效的訓練計劃。 公關提供

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今屆「體」現日特別增設由體院專業團隊主理的運動科學體驗工作坊，讓青少年從理論與實踐中全面認識運動表現的關鍵要素。其中，「速度訓練及提升工作坊」透過示範、科學化分析與講解，介紹短跑動作技術及速度訓練原理，讓學生了解系統化訓練對運動表現的重要性；「飲食與運動表現工作坊」則講解基礎運動營養知識，並以小組討論形式，讓學生嘗試為運動員設計均衡營養餐單，加深對飲食與訓練成效之間的關係。此外，「運動物理治療及康復訓練工作坊」以互動方式介紹運動醫學在預防傷患及支援運動員表現中的角色，幫助學生認識體育科學的實際應用。

有份參與活動的教練及運動員亦與學生分享其運動及培育運動員的點滴，從訓練精神到做人態度，鼓勵青少年在運動與生活中不斷自我提升。

學生們在武術運動員的帶領下分組學習太極拳、南拳和劍術項目中的基本動作。公關提供

學生們在武術運動員的帶領下分組學習太極拳、南拳和劍術項目中的基本動作。公關提供

武術教練黃志光已是第二年參與「體」現日活動，他對學生們的投入程度讚賞有加：「活動讓學生走進體院，親身感受高水平訓練的氛圍，體會武術對基本功與專注力的嚴格要求。學生學習每個動作時均積極投入，並對不同武術項目都感到好奇，充分反映活動在培養運動素養及發掘潛能方面的重要意義。」

在高爾夫球體驗環節中，教練不但指導參加者高爾夫球的基礎技巧，還向學生們展示高爾夫模擬器的的運作及其應用。 公關提供

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高爾夫球今年獲納入體院「A級精英運動項目」，並成為「體」現日的體驗項目之一。高爾夫球總教練鄧子鏗當日親臨現場，為學生講解高爾夫球運動。他表示：「由於場地限制，高爾夫球在學校的推廣並不容易。此次活動能一次性讓幾百名學生認識高爾夫球，確實難得。學生們對模擬高爾夫室尤其感興趣，透過這次活動，他們在動作分析及數據應用如何提升運動表現方面獲得深刻理解，並體驗到運動發展的專業性。」

學生們在劍擊體驗中學習基本步法後，輪流進行劍擊模擬對戰。 公關提供

劍擊教練謝宇明亦是首次參與「體」現日，學生們對運動的熱情令他深感振奮。他表示：「劍擊運動在香港越趨普及，這有賴本港劍擊運動員在國際賽事中屢創佳績。看見學生們受到這些體壇英雄的啟發，令人十分感動。『體』現日提供了一個非常有效的平台，讓參與者得以一窺劍擊運動最專業的一面，不僅吸引對劍擊感興趣的年輕人嘗試這項運動，更為他們提供了持續發展的動力。」

賽艇運動員向學生們示範賽艇移動至浮台的過程。 公關提供

賽艇運動員梁瓊允表示：「『體』現日對所有參與者來說都取得很好的成果。在場的年青人可以透過一系列有趣的活動接觸並了解到一些他們可能從未接觸的運動項目。對於我們運動員來說，也是一次難得的機會，讓我們鼓勵下一代投身運動事業外，也把我們學到的經驗傳承給他們。」

空手道教練及運動員示範直拳、側踢及前蹴等招式，並結合反應與速度練習，參加者積極投入學習各項動作，現場氣氛熱烈。 公關提供

空手道運動員黃溢牽表示：「我很高興獲邀參與這個為期兩天、別具意義的活動。空手道帶給我的啟發遠不止於運動層面，在個人層面更讓我學會了紀律、尊重、耐心與堅持。我希望今日有份參與的年輕人從今以後更積極投入運動。」

活動尾聲，大會特別邀請2025年亞洲羽毛球錦標賽混雙金牌及兩屆世界羽毛球錦標賽銅牌得主謝影雪與鄧俊文擔任星級分享嘉賓。他們不僅分享如何在面對重重挑戰的過程中培養更堅韌的拚搏精神，更強調訂立目標的重要性，鼓勵學生勇敢追逐夢想，以踏實的態度一步步邁向理想。

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謝影雪分享道：「我和俊文在球場上搭檔已久，曾創下多項優異成績，但也經歷過不少失敗。我一度懷疑自己是否應該繼續走下去。然而，最好的學習來自於堅持不懈的心志，以及在遭遇重大失利或傷患後重新振作起來的勇氣。我想讓大家明白一個非常重要的道理：做事不輕言放棄，時常保持正向心態，事情總會變好。」

鄧俊文補充說：「許多人將目光集中在賽場上勝利後的喜悅，但我們必須明白，所有運動員能夠登上巔峰，背後都是付出了巨大的努力和犧牲。這種努力是我們在體育和生活中取得成功的唯一途徑。」

一連兩天的「體」現日吸引了來自21 所小學、8所中學及2間青少年團體，近1000名中小學生參加。