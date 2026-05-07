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世乒團體賽｜港乒男團0:3不敵德國 16強止步無緣晉級

即時體育
更新時間：13:16 2026-05-07 HKT
發佈時間：13:16 2026-05-07 HKT

2026世界乒乓球團體錦標賽於倫敦上演男子組次圈淘汰賽，香港男子乒乓球隊在16強硬撼世界排名第6的歐洲勁旅德國。港隊在「大師兄」黃鎮廷領軍下力戰，惜最終仍以直落三場向對手稱臣，16強止步，無緣晉身半準決賽。

港乒男團在首圈32強輕取朝鮮後，今仗遇上直落三場淘汰斯洛文尼亞晉級的德國隊。港隊繼續派出黃鎮廷、陳顥樺及林兆恒的陣容出擊。打頭陣的34歲老將黃鎮廷，迎戰世界排名13的32歲左手將杜達（Benedikt Duda）。雙方開局打得有來有往，黃鎮廷先失一局7:11後，次局隨即以11:7扳回一城。可惜這名港隊主力及後未能乘勝追擊，連負4:11及7:11，以局數1:3先失一分。

緊接上陣出任第二單打的陳顥樺，面對世界排名第10的直板名將邱黨，戰況異常緊湊。處於下風的陳顥樺首局中段曾兩度追平比分，惜仍以9:11先失一局。次局陳顥樺發揮出色，早段轟出一段6:1的攻勢遙遙領先，更一度手握10:7的局點優勢；但經驗老到的邱黨展現強大韌力，陳顥樺未能把握機會被對手連取5分，以10:12飲恨。連同第3局再輸7:11，陳顥樺直落三局告負，港隊總場數落後至0:2的絕境。

背水一戰的港隊在第三場由林兆恒火併世界排名17、國家隊名將樊振東的前隊友法蘭斯卡（Patrick Franziska）。兩人開局即鬥得難分難解，互有領先下，林兆恒把握關鍵分先贏12:10。然而，法蘭斯卡隨後發力，以11:9及11:5連下兩城反超前。關鍵的第四局，林兆恒放手一搏，惜未能將領先優勢保持到尾，雙方戰至「刁時」，港將最終以11:13惜敗。結果港隊總場數以0:3不敵德國，於今屆世乒賽16強遺憾出局。

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