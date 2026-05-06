倫敦世乒團體錦標賽｜挾上屆銅牌 香港女乒3:2險勝中華台北入8強

以杜凱琹為首的香港女子乒球隊，成員包括吳詠琳及年僅17歲的蘇籽童，周三在倫敦舉行的世界乒乓球團體錦標賽16強對中華台北，港隊跟對手打足5場，雙方打成大分2:2下，在沒退路的決勝局，籽童以3:0（13:11、11:9、11:4）成功扮演「奇兵」，助港隊以大分3:2躋身8強，對德國或北韓的勝方。

染了藍色頭髮的蘇籽童(左) 連勝2場淘汰賽的決勝局，助港隊入8強。WTT 圖

女乒教練張瑞(右一) 鼓勵蘇籽童。WTT 圖

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挾上屆銅牌的香港女乒隊，周三的16強跟32強淘汰賽的景況相若，同樣的3位球手、同樣的打足5場才分出勝負，港隊同樣以第一次參賽的籽童守尾扮演「奇兵」；對中華台北一仗，大師姐杜凱琹率先登場，並以3:1擊敗對方18歲的彭郁涵，蘇籽童緊隨出場對世界排名45的葉伊恬，她在先贏第一局下被對手以3:2反勝；第3個上場的吳詠琳交出好成績，她對中華台北經驗豐富、32歲的陳思羽，雖然先輸第一局，但很快收拾心情，以3:1反勝對手。

大師姐杜凱琹對中華台北一仗獲一勝一負。WTT 圖

杜凱琹(右一)跟隊友們為比賽中的隊友打氣。WTT 圖

左手的吳詠琳都有能在自己負責的單打取得勝仗。WTT 圖

吳詠琳表現優異。WTT 圖

港隊領先大分2:1下，到阿杜再次出場對葉伊恬，2人互有勝負，要決勝局定輸贏，阿杜初段曾領先，可惜被對手在尾段追過，港將以2:3敗陣；雙方展開第5局決勝局，港隊同中華台北都是派出隊中最年輕的，由蘇籽童對18歲的彭郁涵，最終2年前來港打波的蘇籽童以3:0取勝，港隊有驚無險下躋身8強。

記者：徐嘉華