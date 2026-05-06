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WTA意大利公開賽｜決勝盤落後0:3大爆發 鄭欽文逆轉勝邦達闖次圈

即時體育
更新時間：16:48 2026-05-06 HKT
發佈時間：16:48 2026-05-06 HKT

中國網球「一姐」鄭欽文在WTA意大利公開賽首圈，與匈牙利球手邦達（Anna Bondar）激戰2小時18分，克服落後一盤的劣勢，以盤數2:1逆轉擊敗邦達，有驚無險地晉級次圈。

鄭欽文以盤數2:1逆轉擊敗邦達。新華社
鄭欽文以盤數2:1逆轉擊敗邦達。新華社

決勝盤大逆轉


鄭欽文過往兩次面對邦達均取得勝利，但今仗卻贏得絕不輕鬆。首盤前三局雙方各自保發，戰至第4局，鄭欽文因發球雙錯誤而遭到破發，邦達把握優勢，先以6:3拿下首盤。


第二盤，鄭欽文及時調整，提升了一發成功率，並迅速建立起4:0的絕對優勢。雖然邦達隨後頑強地連追三局，但鄭欽文在關鍵的第8局再次破發，以6:3扳回一城。
戰至決勝盤，邦達率先發難，早段破發並建立起3:0的領先優勢。鄭欽文於劣勢下未見慌亂，沉著應戰在第5和第9局兩次成功回破，再於第10局把握住第4個賽點（Match Point），以6:4鎖定勝局。

匈牙利球手邦達被中國網球「一姐」鄭欽文成功逆轉。美聯社
匈牙利球手邦達被中國網球「一姐」鄭欽文成功逆轉。美聯社

專注打好每一分


賽後回顧這場絕地反擊，鄭欽文坦言此役對她意義重大：「雖然我不想總是打三盤，但我覺得這場比賽對我來說非常重要。即使在落後的時候，我也能專注於打好每一分，並逐漸扭轉局勢。」
她透露了自己心態上的成熟與轉變：「我需要專注於當下該做的事。以前我總是想得太多，擔心接下來會發生什麼、會得到什麼結果，但在那一刻，我回歸到了腳踏實地，一步一腳印打球的狀態。」


臨場應變制勝


除了對手的強硬表現，羅馬當地的強風天氣亦為比賽增添了難度。鄭欽文指出，之前主要在陽光明媚的環境下訓練，場上風向的頻繁改變令她難以判斷擊球。她說：「在最後一局，我有兩記反手想打直線，但球飛得太出界了。那一刻我本應順風擊球，卻感覺風向突然改變，變成了逆風。我迅速調整，意識到在這種情況下不能打直線。在比賽中，這些小細節是非常重要的。」
 

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