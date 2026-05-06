世界桌球錦標賽｜首位「00後」世錦賽霸主 吳宜澤擬用獎金謝菲爾德買樓

中國桌球新星吳宜澤勇奪桌球世界錦標賽冠軍，創造歷史成為賽事史上首位「00後」霸主！這位年輕新星在賽後受訪時透露，經歷連續一個月的激戰後感到身心俱疲，目前最渴望回國放假休養。至於贏得的巨額冠軍獎金，他表示計劃在世錦賽舉辦地、英國謝菲爾德（Sheffield）置業，以方便未來的日常訓練及備戰。

吳宜澤擬用獎金謝菲爾德買樓方便未來的日常訓練及備戰。新華社

英國重稅下實收282萬

這次世錦賽封王，為吳宜澤帶來了高達50萬鎊(約532萬港元)的冠軍獎金。不過，根據英國的稅務規定，他需要先向英國政府繳納高昂的稅款，當中包括22.5萬鎊的稅項及1萬鎊的國民保險稅。在扣除重稅後，吳宜澤實際落袋的獎金約為26.5萬鎊（約282萬港元）。當然，參考去年冠軍趙心童的例子，吳宜澤挾著世錦賽冠軍的頭銜，未來的商業價值和贊助收入勢必水漲船高。

中國桌球新星吳宜澤成為桌球世界錦標賽首位「00後」霸主。路透社



職業初期捱窮感激父母支持



談到如何運用這筆獎金，吳宜澤坦言首選是在英國買樓：「我還沒有詳細的計劃，但我想會在謝菲爾德買一套房子或公寓，方便日常訓練和備戰世錦賽。」



回顧自己的職業桌球路，吳宜澤感觸良多，特別感激父母在經濟拮据時的無私奉獻：「剛成為職業選手的第一年，我的家庭沒有多少錢，經濟壓力非常大。我的父母傾盡所有為我付出，無論輸贏，他們永遠都在支持我。」連續每日奮戰一個月後，他笑言現在終於可以鬆一口氣：「我感覺太累了。我現在可以放個假，回到國內，吃些美食，然後見見朋友。」

