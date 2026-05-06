世界乒乓球團體錦標賽｜「乒壇活化石」演不老傳奇 62歲倪夏蓮率盧森堡挫巴西入16強

周二的2026倫敦世界乒乓球團體錦標賽女團32強賽事，年屆62歲的「乒壇活化石」倪夏蓮，領軍盧森堡以3:2逆轉反勝巴西，奇蹟般地殺入16強。盧森堡晉級後於16強會對日本，倪夏蓮有機會與年僅17歲的張本美和上演「跨兩代對決」。

盧森堡官方Instagram圖片

社交媒體X截圖

勝出關鍵場成球隊「定海神針」



倪夏蓮繼兩年前以60歲高齡出戰2024巴黎奧運後，在今次倫敦世乒團體錦標賽再以用行動引證「老而彌堅」。盧森堡面對巴西在先輸第一場後，派出倪夏蓮於第二場出戰高橋茱莉亞，盧森堡若再輸形勢便極不利，尤幸倪夏蓮以直板長膠配合正手快攻險勝3:2，為盧森堡贏出關鍵一仗扳平1:1。



倪夏蓮之後再於第四場登地，硬撼巴西的王牌球手高橋布魯娜。巴西原本以為此仗可以輕勝以提升士氣，然而倪夏蓮與巴西一姐打足5盤下以2:3惜敗，盧森堡被巴西追至場數2:2要打決勝局，但氣勢反而有增無減。

盧森堡再由莎拉於決勝的第5場勝3:0，場數3:2爆冷淘汰巴西晉級16強。



下輪或鬥張本美和



根據賽程，盧森堡在16強的對手，將是奪冠大熱門日本。屆時，我們將有機會看到，這位62歲的「乒壇活化石」，與日本新星17歲的張本美和，上演一場極具話題性的「跨兩代對決」。無論勝負如何，倪夏蓮已經贏得了所有人的尊敬。