世界乒乓球團體錦標賽｜男女港將齊晉級16強 男隊3：0挫朝鮮 女隊3：2險勝威爾斯

世界乒乓球團體錦標賽2026，周一（4日）展開首輪淘汰賽，港隊男子直落三場橫掃北韓，強勢晉級16強。女子隊則與威爾斯激戰五場，最終以場數3：2險勝對手，同樣躋身下一輪。

男隊直落三場輕取北韓

今屆世界乒乓球團體錦標賽港隊男將以小組首名晉級32強淘汰賽。今仗對上北韓，第一場由港將黃鎮廷對陣咸柔成（Ham Yu Song），雙方戰況激烈，第一局黃鎮廷先落後8：10，之後連追四分以12：10贏得首局，不過第二局即被對手以11：5，板平局數1：1，隨後黃鎮廷發揮強將本色，以11：9和11：6連贏兩局，以局數3：1勝，為港隊先拔頭籌。

第二場由港將陳顥樺迎戰北韓球手李正植（Ri Jong Sik），陳顥樺以12：10、11：9、11：8，以局數3：0輕取對手，港隊領先場數2：0。第三場由林兆恒以11：9、12：10及11：8，直落三局獲勝北韓球手U Tae Ryong，助港隊以場數3：0淘汰北韓，成功殺入16強。

女隊大戰五場險勝威爾斯

女子港隊同樣以小組首名晉級32強淘汰賽，今仗對上威爾斯。第一場由港隊星將杜凱琹對陣威爾斯球手Danielle Kelly，第一局杜凱琹先以11：5，取得一勝，次局被對手以11：6扳平。隨後杜凱琹突然爆發，連贏11：5和11：4，為港隊先取1場。

第二場由港隊小將蘇籽童迎戰Anna Hursey。蘇籽童先取一局11：9後，被對手以11：5、11：5及11：4連追三局，場數被扳平1：1。隨後港將吳詠琳激戰五局後，以比分8：11、12：10、11：4、8：11、12：10，以局數3：2險勝威爾斯球手Charlotte Carey，助港隊領先場數2：1。

第四場港將杜凱琹再度登場，以比分13：15、6：11、12：14，直落三局敗威爾斯球手Anna Hursey，場數再被追成2：2。決勝場17歲小將蘇籽童頂住壓力，以11：7、11：7、11：8勝Danielle Kelly，助港隊終以場數3：2險勝威爾斯，晉級16強。