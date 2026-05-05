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世界桌球錦標賽│吳宜澤成第2年輕冠軍 中國桌球水平追上英國 丁俊暉：屬於我們的時代到來！

即時體育
更新時間：15:58 2026-05-05 HKT
發佈時間：15:58 2026-05-05 HKT

世界桌球錦標賽周一在英國謝菲爾德克魯斯堡劇院落幕，國家球手吳宜澤經過4節合共35局的鏖戰後，在終極決勝局頂住壓力轟出單桿85度，總局數18:17擊敗梅菲封王，生涯首度捧起世錦賽冠軍獎盃，並成為史上第2年輕的「世界波王」。國家球手已連續2屆包辦世錦賽冠軍，加上近7個排名賽有4個由中國選手贏出，中國的桌球水平已追上英國，丁俊暉更豪言「屬於我們的時代到來」!

吳宜澤總局數18:17擊敗梅菲封王。新華社
吳宜澤總局數18:17擊敗梅菲封王。新華社

鬥到第35局決勝局

吳宜澤完成決賽頭兩個階段後以10:7領先，第3階段一度連輸5局被反超前，幸好他頂住壓力直取3局，帶著13:12的優勢進入第4階段。他繼續與梅菲硬碰，率先拿到17:16的賽點，但他在34局領先43:0下失誤打失黑波，被梅菲單桿75度清枱，雙方賽和17:17，要靠第35局決勝負，是世錦賽決賽自2002年以來首次要打到決勝局分勝負。吳宜澤在最後一局展現「大心臟」，一氣呵成轟出單杆85度鎖定勝局，贏18:17，取得生涯首個世錦賽冠軍。

梅菲鬥到第35局決勝局才落敗吳宜澤。新華社
梅菲鬥到第35局決勝局才落敗吳宜澤。新華社

成史上第2年輕世錦賽冠軍

這位來自甘肅蘭州的年輕新星，成為繼亨特利後，史上第2年輕的世錦賽冠軍；同時也是繼去年的趙心童後，第2位在被稱為桌球殿堂的克魯斯堡封王的中國球手。他奪冠後表示自己夢想成真：「是一種信念支撐着我，我一直渴望成為世錦賽冠軍，這次比賽沒有人比我更渴望得到它。我日復一日，連續過了一個月相同的生活，我願意付出一切去得到它。」

吳宜澤成史上第2年輕世錦賽冠軍。法新社
吳宜澤成史上第2年輕世錦賽冠軍。法新社

丁俊暉：我們的時代正在到來！

而國家球手連續2屆捧走世錦賽，證明中國的桌球水平已追上英國。以今屆世錦賽為例，32強中有11位中國球手；英國選手包括英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭共有18人；至於近7個排名賽冠軍，有4個由國家球手取得，多位新生代越打越好，成為柴球壇新力軍。作為中國最早成名的桌球手丁俊暉，先發文祝賀吳宜澤奪冠，還表示屬於中國桌球的新時代已到來，「為中國桌球走到今天感到驕傲﹗從趙心童到吳宜澤，連續兩年，中國球員站在世錦賽最高頒獎台。這不只是一次突破，而是屬於我們的時代正在到來！」

丁俊暉表示中國桌球手的時代正在到來。新華社
丁俊暉表示中國桌球手的時代正在到來。新華社

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