Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界桌球錦標賽│22歲中國新星吳宜澤決勝局絕殺梅菲封王創歷史 連續第2屆由中國球手奪魁

即時體育
更新時間：07:08 2026-05-05 HKT
發佈時間：07:08 2026-05-05 HKT

2026年世界桌球錦標賽決賽香港時間凌晨在謝菲爾德克魯斯堡劇院上演。22歲中國超新星吳宜澤與2005年世界冠軍、英格蘭名將梅菲（Shaun Murphy）鏖戰至終極決勝的第35局。最終，吳宜澤頂住巨大壓力，轟出單杆85度一劍封喉，以總局數18:17絕殺對手，生涯首度捧起世錦賽冠軍獎盃，成為史上第2年輕的「世界波王」。這亦是連續第2屆由中國球手捧起世界桌球錦標賽冠軍獎盃。

這場被譽為經典的決賽，是世錦賽自2002年以來，首次需要打到決勝局分勝負。帶著13:12領先優勢進入周一賽事的吳宜澤，在尾段一度以17:16率先「叫胡」。在第34局中，吳本以43:0領先，冠軍獎盃似乎已觸手可及；但一次打黑波失誤，讓經驗老到的梅菲抓住機會，打出單杆75度清枱，將比分硬生生扳平至17:17。

決勝局射入高難度遠枱紅波奠勝

來到一局定勝負的第35局，梅菲防守時在枱面上留下了一個難度極高的遠枱紅波。向來以進攻火力猛烈見稱的吳宜澤果斷起手，精準將紅波送入中袋。這一杆成功打破僵局，他在萬眾矚目下展現出驚人的「大心臟」，一氣呵成轟出單杆85度鎖定勝局。當奠定勝局的顏色波落袋一刻，這位小將激動地向克魯斯堡的觀眾揮拳咆哮，慶祝這場來之不易的勝利。

這位來自甘肅蘭州的年輕新星，成為繼「桌球皇帝」亨特利（Stephen Hendry）之後，史上第2年輕的世錦賽冠軍；同時也是繼去年的趙心童後，第2位在被稱為桌球殿堂的克魯斯堡封王的中國球手。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
影視圈
11小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
14小時前
稻香旗下中菜館3道小菜套餐！$168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供應
稻香旗下中菜館3道小菜套餐！$168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供應
飲食
14小時前
土瓜灣樂民新村八旬夫婦倒斃單位 死因待查
土瓜灣樂民新村八旬夫婦倒斃單位 死因待查
突發
12小時前
鄭俊弘離巢丨24年TVB生涯情史精彩 曾戀秦沛女兒姜麗文 傳背富貴未婚妻偷食何雁詩
鄭俊弘離巢丨24年TVB生涯情史精彩 曾戀秦沛女兒姜麗文 傳背富貴未婚妻偷食何雁詩
影視圈
10小時前
英國租樓新例掀小業主拋售潮 日均700租賃單位放售 市場漸由機構投資者主導
英國租樓新例掀小業主拋售潮 日均700租賃單位放售 市場漸由機構投資者主導
海外置業
17小時前
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
食用安全
20小時前
結束9年「臨時工」！港鐵Rapper震撼宣布Last Day 親述Rap式廣播背後辛酸與誕生之謎 網民送祝福 港鐵有回應｜Juicy叮
結束9年「臨時工」！港鐵Rapper震撼宣布Last Day 親述Rap式廣播背後辛酸與誕生之謎 網民送祝福 港鐵有回應｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
涉分手後公開親密照並勒索人夫260萬 情婦被裁6罪成 還押5.28判刑
涉分手後公開親密照並勒索人夫260萬 情婦被裁6罪成 還押5.28判刑
社會
19小時前