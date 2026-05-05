世界桌球錦標賽│22歲中國新星吳宜澤決勝局絕殺梅菲封王創歷史 連續第2屆由中國球手奪魁

2026年世界桌球錦標賽決賽香港時間凌晨在謝菲爾德克魯斯堡劇院上演。22歲中國超新星吳宜澤與2005年世界冠軍、英格蘭名將梅菲（Shaun Murphy）鏖戰至終極決勝的第35局。最終，吳宜澤頂住巨大壓力，轟出單杆85度一劍封喉，以總局數18:17絕殺對手，生涯首度捧起世錦賽冠軍獎盃，成為史上第2年輕的「世界波王」。這亦是連續第2屆由中國球手捧起世界桌球錦標賽冠軍獎盃。

這場被譽為經典的決賽，是世錦賽自2002年以來，首次需要打到決勝局分勝負。帶著13:12領先優勢進入周一賽事的吳宜澤，在尾段一度以17:16率先「叫胡」。在第34局中，吳本以43:0領先，冠軍獎盃似乎已觸手可及；但一次打黑波失誤，讓經驗老到的梅菲抓住機會，打出單杆75度清枱，將比分硬生生扳平至17:17。

決勝局射入高難度遠枱紅波奠勝

來到一局定勝負的第35局，梅菲防守時在枱面上留下了一個難度極高的遠枱紅波。向來以進攻火力猛烈見稱的吳宜澤果斷起手，精準將紅波送入中袋。這一杆成功打破僵局，他在萬眾矚目下展現出驚人的「大心臟」，一氣呵成轟出單杆85度鎖定勝局。當奠定勝局的顏色波落袋一刻，這位小將激動地向克魯斯堡的觀眾揮拳咆哮，慶祝這場來之不易的勝利。

這位來自甘肅蘭州的年輕新星，成為繼「桌球皇帝」亨特利（Stephen Hendry）之後，史上第2年輕的世錦賽冠軍；同時也是繼去年的趙心童後，第2位在被稱為桌球殿堂的克魯斯堡封王的中國球手。