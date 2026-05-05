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桌球世錦賽｜吳宜澤力挫梅菲封王 中國第二位、全球首位「00後」桌球世一

即時體育
更新時間：07:05 2026-05-05 HKT
發佈時間：07:05 2026-05-05 HKT

2026 年世界桌球錦標賽周一（5 月 4 日）於克魯斯堡圓滿結束，22 歲的中國桌壇新星吳宜澤在決賽經歷四個階段的激戰，最終以總局數 18:17 險勝英格蘭名將梅菲（Shaun Murphy），首度奪得世錦賽冠軍。這不僅令他成為歷來首位「00 後」世界冠軍，亦是繼上屆奪冠的趙心童後，第二位揚威世錦賽封王的中國球手。

領先優勢曾遭逆轉 決勝局頂住壓力封王

決賽採用 35 局 18 勝制。吳宜澤在首兩節表現出色，完成頭 17 局後以局數 10:7 領先，期間雙方各打出一次「一棒過百」。進入第三節，2005 年冠軍梅菲展開強力反擊，一度連勝 5 局反超前。不過，吳宜澤隨即回敬 3 局，以 13:12 的微弱優勢進入最後一節。

22 歲的中國桌壇新星吳宜澤在決賽經歷四個階段的激戰，最終以總局數 18:17 險勝英格蘭名將梅菲（Shaun Murphy），首度摘下世錦賽冠軍。路透社
22 歲的中國桌壇新星吳宜澤在決賽經歷四個階段的激戰，最終以總局數 18:17 險勝英格蘭名將梅菲（Shaun Murphy），首度摘下世錦賽冠軍。路透社

最後一節戰況陷入白熱化，雙方多次互換領先地位，梅菲一度追成 16:16 平手。關鍵的第 33 局，吳宜澤在落後 45 分的情況下頂住壓力，打出一棒 91 分清枱，局數領先 17:16。雖然梅菲在下一局把握吳宜澤失誤打出一棒 75 分，將比賽拖入決勝局，但在最終的第 35 局，吳宜澤展現大將之風，打出一棒 85 分奠定勝局，以 18:17 奪得錦標。

繼趙心童後再創歷史 中國桌壇新星崛起

吳宜澤此次奪冠意義重大，他不但承接了趙心童的強勢，為中國連續兩年留住世界冠軍獎盃，更以 22 歲之齡寫下「00 後」球員奪冠的新歷史。

 

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