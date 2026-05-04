網球｜冼拿馬德里封王 創歷史豪取大師賽五連冠！
更新時間：16:20 2026-05-04 HKT
發佈時間：16:20 2026-05-04 HKT
發佈時間：16:20 2026-05-04 HKT
意大利網球「一哥」、現任世界第一的贊歷克冼拿（Jannik Sinner）再次創造了歷史！在周日的馬德里公開賽決賽僅僅用了58分鐘，便以6:1、6:2直落兩盤橫掃世界排名第三的德國名將施維利夫（Alexander Zverev）成功捧盃。這不但是他今季第三個大師賽冠軍，更令他成為史上第一位連贏五站ATP 1000大師賽的球手。
連贏五站寫下新紀錄
年僅24歲的冼拿，今季狀態火熱得令人難以置信。他先後在印第安韋爾斯、邁亞密及蒙地卡羅三站大師賽中封王，再加上五個月前在巴黎大師賽的勝利，以及今站的馬德里冠軍，他已完成了驚人的「大師賽五連冠」偉業。
此前，塞爾維亞球王祖高域（Novak Djokovic）曾三次完成大師賽四連冠，而「泥地王」拿度（Rafael Nadal）亦曾在2013年，寫下同樣的紀錄。冼拿今次的壯舉，已成功超越了兩位傳奇，在網球史上留下了屬於自己的新一頁。
「背後是大量的付出」
賽後，冼拿將其成功歸功於日常的努力：「我認為這背後有大量的工作，大量的奉獻和犧牲。當然，看到這些成果，對我意義重大。在某些時候，成績總會下滑，這很正常。我很高興我能繼續相信自己，每天在訓練中，以正確的紀律，付出正確的努力。」
劍指「金大師」及「全滿貫」
今次勝利，亦令冼拿距離另一項偉大成就——「金大師」（即贏得全部九站大師賽冠軍），僅一步之遙。目前，只有祖高域一人，曾完成此創舉。若冼拿能在下周的羅馬大師賽中封王，他將會追平球王的紀錄。
此外，他亦將會以大熱門的姿態，出戰下月的法國網球公開賽。若他能成功在法網捧盃，他將會完成「職業生涯全滿貫」（即贏得全部四大滿貫）的偉業，成為史上第十位達成此成就的男子球手。
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