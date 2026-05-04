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網球｜冼拿馬德里封王 創歷史豪取大師賽五連冠！

即時體育
更新時間：16:20 2026-05-04 HKT
發佈時間：16:20 2026-05-04 HKT

意大利網球「一哥」、現任世界第一的贊歷克冼拿（Jannik Sinner）再次創造了歷史！在周日的馬德里公開賽決賽僅僅用了58分鐘，便以6:1、6:2直落兩盤橫掃世界排名第三的德國名將施維利夫（Alexander Zverev）成功捧盃。這不但是他今季第三個大師賽冠軍，更令他成為史上第一位連贏五站ATP 1000大師賽的球手。

現任世界第一的贊歷克冼拿直落兩盤橫掃世界排名第三的德國名將施維利夫成功捧盃。法新社
現任世界第一的贊歷克冼拿直落兩盤橫掃世界排名第三的德國名將施維利夫成功捧盃。法新社
現任世界第一的贊歷克冼拿直落兩盤橫掃世界排名第三的德國名將施維利夫成功捧盃。法新社
現任世界第一的贊歷克冼拿直落兩盤橫掃世界排名第三的德國名將施維利夫成功捧盃。法新社

連贏五站寫下新紀錄


年僅24歲的冼拿，今季狀態火熱得令人難以置信。他先後在印第安韋爾斯、邁亞密及蒙地卡羅三站大師賽中封王，再加上五個月前在巴黎大師賽的勝利，以及今站的馬德里冠軍，他已完成了驚人的「大師賽五連冠」偉業。
此前，塞爾維亞球王祖高域（Novak Djokovic）曾三次完成大師賽四連冠，而「泥地王」拿度（Rafael Nadal）亦曾在2013年，寫下同樣的紀錄。冼拿今次的壯舉，已成功超越了兩位傳奇，在網球史上留下了屬於自己的新一頁。


「背後是大量的付出」


賽後，冼拿將其成功歸功於日常的努力：「我認為這背後有大量的工作，大量的奉獻和犧牲。當然，看到這些成果，對我意義重大。在某些時候，成績總會下滑，這很正常。我很高興我能繼續相信自己，每天在訓練中，以正確的紀律，付出正確的努力。」

現任世界第一的贊歷克冼拿直落兩盤橫掃世界排名第三的德國名將施維利夫成功捧盃。法新社
現任世界第一的贊歷克冼拿直落兩盤橫掃世界排名第三的德國名將施維利夫成功捧盃。法新社
現任世界第一的贊歷克冼拿直落兩盤橫掃世界排名第三的德國名將施維利夫成功捧盃。法新社
現任世界第一的贊歷克冼拿直落兩盤橫掃世界排名第三的德國名將施維利夫成功捧盃。法新社

劍指「金大師」及「全滿貫」


今次勝利，亦令冼拿距離另一項偉大成就——「金大師」（即贏得全部九站大師賽冠軍），僅一步之遙。目前，只有祖高域一人，曾完成此創舉。若冼拿能在下周的羅馬大師賽中封王，他將會追平球王的紀錄。
此外，他亦將會以大熱門的姿態，出戰下月的法國網球公開賽。若他能成功在法網捧盃，他將會完成「職業生涯全滿貫」（即贏得全部四大滿貫）的偉業，成為史上第十位達成此成就的男子球手。


 

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