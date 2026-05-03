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F1│邁阿密衝刺賽再次冤家路窄 韋斯塔潘怒轟咸美頓「浪費大家時間」

即時體育
更新時間：21:52 2026-05-03 HKT
發佈時間：21:52 2026-05-03 HKT

在周六的一級方程式邁阿密大獎賽衝刺賽中，紅牛車手韋斯塔潘（Max Verstappen）與他的多年冤家、法拉利老將咸美頓（Lewis Hamilton）上演了一場充滿火藥味的攻防戰。賽事進行到第8圈時，韋斯塔潘在第11號彎內線發動了一次十分進取的爬頭動作，結果導致兩輛賽車雙雙衝出賽道。由於韋少被判定在賽道外違規獲利，車隊隨即指示他將位置交還給咸爺，以免受到大會處罰。

然而，這次簡單的「讓車」卻演變成一場戰術博弈。當韋斯塔潘在第17號彎出彎後收油減速準備讓出位置時，咸美頓卻未有立刻上前超車。這位七屆世界冠軍似乎有意拖延，避免讓韋斯塔本在隨後的大直路上立即獲得尾流和DRS（減少空氣阻力系統）的超車優勢。兩人的戰術猶豫令賽車速度大幅下降，在賽道上形同慢駛，這場僵局令雙方白白損失了約4秒時間。

韋斯塔本最終成功讓出位置，並很快在第9圈重新乾淨俐落地超越咸美頓，鎖定名次。賽後，這位荷蘭車手對事件表達了強烈不滿，批評咸美頓在他收油時遲遲不肯超車：「當我收油準備讓位時，他卻遲遲不肯超過去，這完全是在浪費大家的時間。」韋斯塔本最終在這次衝刺賽中取得第五名，冠、亞軍則由麥拿倫車隊（McLaren）的羅利斯（Lando Norris）和隊友皮亞斯利（Oscar Piastri）包辦。法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc）則緊隨兩部麥拿倫回到終點取得季軍。

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