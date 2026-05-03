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花劍世界盃伊斯坦堡站｜四強不敵男團「世一」意大利 港隊銅牌戰鬥美國

即時體育
更新時間：21:23 2026-05-03 HKT
發佈時間：21:23 2026-05-03 HKT

以「世一」蔡俊彥（Ryan）及「劍神」張家朗為首的香港男子花劍隊，周日夥拍師弟梁千雨及應屆世少冠軍何承謙出戰花劍世界盃伊斯坦堡站的團體賽，他們挾世界排名第4在4強硬碰「世一」兼上站世界盃冠軍的意大利隊，港隊力戰下以38:45落敗，跌落銅牌戰對世界排名第2的美國隊，港隊在近2次世界盃團體賽都贏過美國，今仗被看高一線。

香港男花團體今站陣容包括蔡俊彥（右起）、何承謙、梁千雨及張家朗。FIE圖
香港男花團體今站陣容包括蔡俊彥（右起）、何承謙、梁千雨及張家朗。FIE圖

意大利隊的每位劍手在伊斯坦堡這一站從個人賽已顯露各人的佳態，他們當中有3人佔去個人賽三甲位置(包括個人賽冠軍的 Filippo MACCHI 及季軍的Tommaso MARINI)；來到團體賽，港隊沒得到任何甜頭，除了初段的比賽較接近外，中段開始被意隊抛離，曾試過有15分差距，隊中兩位師兄星將家朗及Ryan在最後2節急起直追，家朗尾二一節曾打出8:5以及守尾的Ryan的10:5，可惜為時已晚，最終以38:45跌入銅牌戰對美國。

美國在4強跟世界排名第3的法國隊拉鋸多時，最終以40:45見負。

 

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