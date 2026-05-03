花劍世界盃伊斯坦堡站｜港男花團連續3站殺入世界盃4強 將上演上站決賽翻版對世一意大利

以「世一」蔡俊彥（Ryan）及「劍神」張家朗為首的香港男子花劍隊，周日夥拍師弟梁千雨及應屆世少冠軍何承謙出戰花劍世界盃伊斯坦堡站的團體賽，他們挾世界排名第4在8強碰「宿敵」兼巴奧男團金牌的日本，大家合力以45:43取得勝利，連續第3站躋身世界盃團體賽4強，將硬碰「世一」兼上站世界盃冠軍的意大利爭入決賽。

今仗對日本，Ryan繼續守尾門。FIE圖

張家朗在今仗負責第一棒。資料圖片

年僅17歲的何承謙對日本表現突出。FIE圖

港隊率先在首圈以45:31輕取比利時，來到8強對世界排第5的日本隊，後者是巴黎奧運男團得主，實力不容忽視，今仗收起梁千雨，派出家朗打頭陣，隊員守尾的Ryan及「細孖」何承謙，各自都交出不錯的表現，港隊由頭領先到尾，一直保持有4分的領先優勢，年僅17歲 的「細孖」在第7節對馬場俊輔將優勢領先7分至35:28，雖然緊隨的家朗表現有點失準負對手松山恭助5:10，將優勢收窄至2分之距，幸守尾門的Ryan壓得住世界排14的飯村一輝，終助港隊以45:43取勝。

巴黎奧運男花團體銀牌的意大利在8強以45:28大勝國家隊，港隊在上站開羅的決賽曾以2分之微的43:45不敵意隊，今次是復仇好機會。另外兩支4強隊伍由對美國對法國。

記者 : 徐嘉華