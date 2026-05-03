F1│羅利斯邁阿密衝刺賽封王 麥拿倫包辦冠亞 安東尼利多次違規第4變第6

應屆世界冠軍羅利斯（Lando Norris）在周六的高溫下展現出絕佳的統治力，順利贏得一級方程式（F1）邁阿密大獎賽衝刺賽冠軍，帶領麥拿倫車隊（McLaren）與隊友皮亞斯利（Oscar Piastri）包辦一、二名。

羅利斯今場排頭位起步，在整場19圈的賽事中一直掌控節奏，最終以3.7秒的優勢力壓隊友率先衝線。法拉利車手 陸克萊（Charles Leclerc）則緊隨兩部麥拿倫回到終點取得季軍。

另一方面，目前在車手積分榜領先的平治小將卡美安東尼利（Kimi Antonelli）則遭遇挫折。這位19歲年輕車手雖然以第4名衝線，但因為多次超出賽道限制，賽後被賽會判罰加時5秒。這項處罰令他的最終官方排名跌至第6位，剛好排在紅牛車手韋斯塔潘（Max Verstappen）之後。

這次勝利是羅利斯職業生涯第4個衝刺賽冠軍，亦印證了麥拿倫車隊的最新戰車升級套件發揮顯著效用，為周日上演的正賽打下強心針。