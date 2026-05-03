Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

F1│羅利斯邁阿密衝刺賽封王 麥拿倫包辦冠亞 安東尼利多次違規第4變第6

即時體育
更新時間：19:07 2026-05-03 HKT
發佈時間：19:07 2026-05-03 HKT

應屆世界冠軍羅利斯（Lando Norris）在周六的高溫下展現出絕佳的統治力，順利贏得一級方程式（F1）邁阿密大獎賽衝刺賽冠軍，帶領麥拿倫車隊（McLaren）與隊友皮亞斯利（Oscar Piastri）包辦一、二名。

羅利斯今場排頭位起步，在整場19圈的賽事中一直掌控節奏，最終以3.7秒的優勢力壓隊友率先衝線。法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc）則緊隨兩部麥拿倫回到終點取得季軍。

另一方面，目前在車手積分榜領先的平治小將卡美安東尼利（Kimi Antonelli）則遭遇挫折。這位19歲年輕車手雖然以第4名衝線，但因為多次超出賽道限制，賽後被賽會判罰加時5秒。這項處罰令他的最終官方排名跌至第6位，剛好排在紅牛車手韋斯塔潘（Max Verstappen）之後。

這次勝利是羅利斯職業生涯第4個衝刺賽冠軍，亦印證了麥拿倫車隊的最新戰車升級套件發揮顯著效用，為周日上演的正賽打下強心針。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
影視圈
2小時前
青衣婆婆揸住碌竹採「五月雪」 伯伯持膠袋接應 網民識貨指木棉絮好實用｜Juicy叮
青衣婆婆揸住碌竹採「五月雪」 伯伯持膠袋接應 網民識貨指木棉絮好實用｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
生活百科
10小時前
趙雅芝神級基因強大 餅印孫女圓眼高鼻複製「最美馮程程」 與嫲嫲同框對鏡頭做俏皮舉動
趙雅芝神級基因強大 餅印孫女圓眼高鼻複製「最美馮程程」 與嫲嫲同框對鏡頭做俏皮舉動
影視圈
11小時前
梁醒波長子梁乃業離世 網傳八和會館公告：沉痛悼念 未隨姊妹入行 赴英留學成為醫生
梁醒波長子梁乃業離世 網傳八和會館公告：沉痛悼念 未隨姊妹入行 赴英留學成為醫生
影視圈
2小時前
「東張女神」鄧凱文首回應「曾志偉胯下風波」：忘我境界累事 憾事件被放大承諾注意舉止
01:14
「東張女神」鄧凱文首回應「曾志偉胯下風波」：忘我境界累事 憾事件被放大承諾注意舉止
影視圈
5小時前
01:20
天氣︱天文台：與冷鋒相關雷雨區料未來一兩小時逐漸靠近本港
社會
32分鐘前
啟德海濱湧「藍眼淚」 浪漫奇觀暗藏生態危機 網民驚爆本港兩大海邊同告失守｜Juicy叮
00:16
啟德海濱湧「藍眼淚」 浪漫奇觀暗藏生態危機 網民驚爆本港兩大海邊同告失守｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
五一黃金周︱小紅書發帖「海膽自由」 遊客疑西貢違法捕捉 網民斥破壞生態：當海鮮放題？
01:29
五一黃金周︱小紅書發帖「海膽自由」 遊客疑西貢浮潛捕捉 網民斥破壞生態：當海鮮放題？
社會
4小時前