2026米蘭冬奧｜林靜欣37.5萬獎金儲住先 休學備戰冬奧後久違重返校園感期待

米蘭冬奧2026港隊除了派出歷年來最多人的代表團出戰外，出戰女子短道速滑的林靜欣更以第七名完賽，創下港隊出戰冬奧的最佳成績，她周日獲馬會頒發37.5萬的獎金以作嘉許，她在受訪時提到會先將獎金儲起來，並表示之後將重返校園亦會準備出戰下年的大學生運動會。

郭子峰以不可思議形容冬奧征程

林靜欣周日與一同出戰冬奧的翁厚全和郭子峰一同出席，賽後三人亦一同受訪，靜欣和子峰也表示能回到又一城溜冰場，這個從小開始接觸的地方接受嘉獎感到開心和感觸，而被問如何總結今次冬奧征程時林靜欣表示：「我會吸取今次冬奧經驗，希望喺之後嘅比賽可以運用返出嚟，同埋識到更加多頂尖運動員，好似荷蘭同加拿大嘅選手，從佢哋身上學到不少頂尖運動員的體育精神，可以喺之後嘅比賽和訓練發揮出來。」

而郭子峰亦以不可思議形容今次征程：「我會用不可思議嚟形容呢段旅程啦，好magnificent啦。本身去呢個奧運會好似個夢咁樣啦，而家達成咗啦。今次亦都會汲取返呢個比賽嘅經驗啦，我各種不足同埋喺其他選手上面學到嘅嘢，化作自己嘅經驗啦。然後希望喺之後嘅大型比賽啊、同各個比較細嘅比賽都可以運用返呢啲咁嘅經驗，可以攞到更好嘅成績。」翁厚全則表示好開心今屆可以完成到比賽，因為上屆北京冬奧都未能完成，給予自己更多信心，也希望可以鼓勵到更多小朋友可以開始滑雪或冬天運動。

林靜欣休學備戰冬奧後久違重返校園感期待。攝影：魏國謙

林靜欣指獎金儲起先 之後將重返校園

而林靜欣被問到37.5萬的獎金如何運用時，她則表示會先儲起來，而特意休學備戰奧運會的她也表示已經報讀本地大學準備重返校園，她表示隨著奧運會結束也將有更多時間專注在學業上，被問到闊別校園一段時間後重返校園會不會感期待時，林靜欣坦言：「其實都幾期待，因為都好耐冇識到更加嘅同學同朋友，都希望可以識到更加多唔同嘅人。」她也表示之後會將目標放在大學生運動會上：「個目標都係會擺喺大學生運動會上，希望可以比到賽同有一個好成績。」

記者/攝影：魏國謙