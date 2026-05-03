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2026米蘭冬奧｜林靜欣女子短道速滑第七完賽創佳績 馬會頒發37.5萬奬金以作嘉許

即時體育
更新時間：18:01 2026-05-03 HKT
發佈時間：18:01 2026-05-03 HKT

 2026米蘭冬奧年初圓滿結束，女子短道速滑代表林靜欣以第七完賽，創港隊在冬奧的最佳成績，周日香港體育學院聯同香港賽馬會在又一城溜冰場舉行「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒獎禮，林靜欣獲375000港元作嘉許。

今屆米蘭冬奧會港隊派出歷屆最多人代表團出戰，由4名選手分途出戰短道速滑和高山滑雪，最終港隊的林靜欣在女子1500米短道速滑中，以第七名完成賽事，創出港隊在出戰冬奧的最佳成績。周日體院和賽馬會在又一城溜冰埸舉行優秀運動員獎勵計劃頒獎禮，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、賽馬會公司事務執行總監譚志源、體院主席鄧竟成以及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆亦作為頒獎嘉賓出席。出席的3位運動員林靜欣、翁厚全和郭子峰亦獲頒紀念勳章和馬會紀念品，林靜欣更獲37.5萬港元支票以作獎勵。

文體旅遊局局長羅淑佩致辭時讚揚林靜欣在賽事中取得佳績，為港隊在冬奧寫下歷史性一頁。攝影：魏國謙
文體旅遊局局長羅淑佩致辭時讚揚林靜欣在賽事中取得佳績，為港隊在冬奧寫下歷史性一頁。攝影：魏國謙
譚志源亦讚掦林靜欣展現出香港運動員全力拼搏的精神，有助吸引更多年青運動員投身冰上運動。攝影：魏國謙
譚志源亦讚掦林靜欣展現出香港運動員全力拼搏的精神，有助吸引更多年青運動員投身冰上運動。攝影：魏國謙

文體旅遊局局長羅淑佩致辭時讚揚林靜欣在賽事中取得佳績，為港隊在冬奧寫下歷史性一頁，亦感謝馬會透過優秀運動員獎勵計劃鼓勵和表揚在大型運動會取佳績的運動員。而譚志源亦讚掦林靜欣在帶傷上陣下，加上場內的突發狀況，發揮了她的速度和拼勁，也展現出香港運動員全力拼搏的精神，有助吸引更多年青運動員投身冰上運動。

 

馬會自2023年和體院合作開始推出為期三年的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，設現金獎獎勵在頂尖大型運動會中表現優秀的香港運動員，自計劃開始至今已發放近9500萬港元用作獎勵運動員在大型運動會中創佳績。

 

記者/攝影:魏國謙

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