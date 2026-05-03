網球｜香港網球一哥黃澤林奪ATP職業生涯首冠 為月中法網外圍賽注強心針

香港網球一哥黃澤林（Coleman），終嚐ATP職業巡迴賽冠軍滋味！Coleman周日（3日）在九江舉行的江西網球挑戰賽，在決賽跟澳洲世界排名117的禾頓（Adam Walton）打了1小時50分、全場發出10個「A士」以7:5、7:6（7:4）取得職業生涯第一個ATP挑戰級賽事的冠軍，這亦是江西這站比賽今年新增男子組比賽後，Coleman成為本賽首冠，為本月中的法國網球公開賽注入強心針，而他的最新世界排名因這冠軍升至個人新高的109位。早前女友陳康堤於頒獎禮上獲新人獎，Coleman火速在社交媒體大讚「好叻！」，今日他首次於ATP巡迴賽奪冠，Colaman可謂事業愛情兩得意。

Coleman在決賽第二盤打至搶七奠勝。香港網總圖

Coleman在江西站之前，曾5次打入挑戰賽決賽，但都無緣坐上冠軍寶座， 今仗終如願登頂。直播截圖

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Coleman去年成名戰亦勝禾頓

世界排名122位的Coleman跟禾頓對上一次對壘，正是去年8月的美國網球公開賽Coleman的成名作之一，2人在64強對壘，Coleman以3:1爆冷獲勝並取得32強席位，事隔8個多月再次碰頭，Coleman在江西今站第一盪曾落後2:4，他一分分追上，尾段把握刁時機會先以7:5拿下第一盤。

第二盤雙方在頭12局都能保住發球局，要進入「搶七」對決，Coleman越戰越勇，初段先破對方發球局領先2:1，加上關鍵時刻發出2個 「A士」，終以7:6（7:4）奠勝，取得ATP職業生涯首冠。

Coleman來到江西這一站挑戰賽狀態十分好，從32強打起到決賽都不失一盤，先後擊敗哈薩克的庫庫什金、日本的野口莉央以及兩名國手布雲朝克特及孫發京。

近2年半曾5入挑戰賽決賽

Coleman 從2023年起曾5次殺入「挑戰賽」級別的決賽，但都是跟冠軍無緣，最近一次是去年10月首爾站的挑戰賽，他同樣在決賽敗走，只能捧走亞軍獎座。

為法網注強心針

如無意外，Coleman下一站大賽是本月18號起進行的法國網球公開賽外圍賽，共有128位外圍賽男將爭取16個正賽席位，今年是Coleman連續第3年出戰法網的外圍賽，可望突破以往成績，躋身入正賽圈。

記者：徐嘉華