乒乓團體世錦賽｜中華台北一姐鄭怡靜疑被性騷擾 國際乒聯：運動員安全與尊嚴不容妥協

正在英國倫敦進行的2026世界乒乓球團體錦標賽爆出「性騷擾」疑雲！中華台北「一姐」鄭怡靜，在上周六(2日)賽前的安檢過程中，遭一名男性安檢人員觸碰胸部，事件令其情緒大受影響，更因而缺席了對陣南韓的關鍵賽事。國際乒乓球總會（ITTF）等主辦單位今天（3日）發表聯合聲明，強調運動員的安全與尊嚴不容妥協，並承諾會為鄭怡靜提供一切所需協助。

中華台北一姐鄭怡靜疑被性騷擾。新華社

中華台北一姐鄭怡靜疑被性騷擾。中新社

情緒受影響未能出戰南韓

據台灣《自由時報》報導，事發於昨日賽前，鄭怡靜在通過金屬探測門時，因儀器發出聲響而被叫回作進一步檢查。在檢查過程中，一名男性安檢人員，疑似故意觸碰其胸部，令鄭怡靜感到受辱情緒大受打擊，最終更因此缺席了與南韓隊的比賽。

涉案人員被終止今屆所有工作

事件發生後，中華台北乒乓球協會秘書長葉國欽隨即向大會主辦方進行嚴正交涉。主辦單位即時將涉案的安檢人員調離崗位，並終止其在本屆賽事的所有安檢工作。

據悉，賽會承諾會向中華台北乒乓球協會及鄭怡靜本人發出道歉信，並會徹查事件。若經閉路電視畫面證實，該名安檢人員確實有襲胸行為，將會被移送法辦，以儆效尤。

乒乓三大會高度關注

國際乒乓球總會、世界乒乓球職業大聯盟（WTT）及倫敦世乒賽組織委員會，今日亦就事件發表聯合聲明，表達了對事件的高度關注。「每位運動員都理應在任何時間、任何場所感受到安全、受尊重和被保護，此類事件完全不可接受，我們嚴正聲明：運動員的安全與尊嚴不容妥協。」