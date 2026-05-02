世界女排聯賽｜中國女排袁心玥難忘香港主場氛圍 門票本月8號快達票及大麥網公開發售

中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2026將於7月8至12日再次假啟德體藝館舉行，鑑於去年決賽座無虛席以及有球迷反映某些座位視線受阻，大會發言人表示今年會改善不足，並增設超過一千座席至10,000以上，2016里約奧運奪金功臣之一的副攻袁心玥到場參與啟重禮，門票跟去年相若，由$200至1,800港元不等，本月8號在快達票及大麥網公開發售。

共有6支球隊來港比賽，除大受球迷歡迎的中國女排（世界排第6）外，還有巴黎奧運金牌球隊兼「世一」意大利、多明尼加共和國（世界排11）、比利時（世界排14）、加拿大（世界排12）及烏克蘭（世界排16），球迷應記得去年同一個比賽中，大換血的國家隊在最後一天以0:3不敵意大利，今年7月是一次復仇好機會。

徐嘉華攝

活動包括袁心玥的簽名環節。徐嘉華攝

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袁心玥接受司儀提問。徐嘉華攝

29歲、現為南開大學體育部教師旳袁心玥表示：「每次來香港比賽，最深刻是主場的環境，令我們感受到主場的氛圍，球迷亦十分熱情。」

雖然今年的世界女排聯賽撞正世界盃足球賽，但大會不怕因此會影響售票，預計有國家隊的場次必定爆滿。

世界女排聯賽2026共有18隊參加，由6月3號至7月12日分3周在世界各地進行初賽，香港站屬第3周的比賽，同期有塞爾維亞貝爾格萊德及日本大阪，完成3周比賽後，成績排名前8名的球隊將出線7月底在澳門舉行的總決賽。

袁心玥出席世界女排聯賽啟動禮。徐嘉華攝

慶祝香港2027年回歸祖國30週年 大會正在「討論」明年辦總決賽

香港站賽會發言人同場事先張揚，明年（2027年）正值香港回歸祖國30週年，有機會由分站賽改為主辦總決賽。該發言人表示：「明年正值回歸祖國30週年，是否辦總決賽，我們正在『討論中』。」香港亦正籌備國際級的男子排球賽，全部將集中於2027年舉行：「對上一次在香港辦男子排球已是30年多前的事，我們應該也要公平對待男子排球，正在籌備亞洲或東亞級的男排賽，令香港男排也能參與。」

今年亦將啟德體藝館旁的「習藝坊」用作世界女排聯賽的遊戲攤位，就算沒買飛的人士也能入到「習藝坊」感受一下排球的氣氛；而各球隊的練習場將一如以往到康文署的場地練習。

記者/攝影：徐嘉華