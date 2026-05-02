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網球│黃澤林12個「Ace球」贏波 躋身江西挑戰賽決賽 明日力爭今季第一冠

即時體育
更新時間：13:20 2026-05-02 HKT
發佈時間：13:20 2026-05-02 HKT

香港網球一哥黃澤林（Coleman）周六（2日)傳來喜訊，他在江西九江舉行的江西網球挑戰賽4強中，全場開出12個「Ace球」，以6:3、6:4擊敗國家球手孫發京躋入決賽。今次是Coleman時隔半年再次殺入巡迴賽決賽，明午力爭本季首個男單冠軍殊榮。

Coleman不失一盤姿態入決賽

Coleman對上一次殺入決賽，是去年10月底的首爾挑戰賽，之後成績較為反覆。然而這名21歲港將在今次江西挑戰表現出色，先後淘汰哈薩克球手古古舒堅、日本好手野口莉央，以及國家球手布雲朝克特，躋身準決賽。此子今場4強賽面對另一國家球手孫發京，繼續有穩定發揮，全場共開出12個「Ace球，接連贏6:3、6:4，直落兩盤取勝率先進入決賽，明午將會與阿當禾頓和阿歷斯保特的勝方爭冠。

時隔逾半年再入決賽

在今次賽事被列為4號種子的黃澤林，除了報回2022年10月於雅加達網賽首圈不敵孫發京的一戰之仇外，還延續本屆賽事不失一盤的強勢，以最強氣勢挑戰冠軍。記者：徐嘉華

黃澤林明午爭今季首冠。網上影片截圖
黃澤林明午爭今季首冠。網上影片截圖
黃澤林明午爭今季首冠。網上影片截圖
黃澤林明午爭今季首冠。網上影片截圖

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