游泳｜孫楊被指違規入讀上海體大 校方表示正在調查

中國奧運金牌泳手孫楊近日再陷爭議漩渦，有內地網民爆料指他在2018年進入上海體育大學（前身為上海體育學院）攻讀博士學位的過程中，存在多項不合規之處，質疑其入學程序的公正性。上海體育大學方面於4月30日回應，稱已注意到相關情況，正在進行調查跟進。

無初審、無複試仍上榜 網民三大質疑

根據內地《紅星新聞》的報導，網民整理出孫楊博士入學過程中的三大疑點，矛頭直指其「申請-考核制」的錄取方式存在程序不公。首先，根據該校當年的招生章程，博士「申請-考核制」的報名日期已於2017年12月5日截止，但在該月底公佈的初審通過名單中，並無孫楊的名字。

其次，在2018年1月公佈的第一份擬錄取名單中，孫楊報讀的「運動人體科學」專業有7人，同樣不見其蹤影。然而，最令人費解的是，在同年5月公佈的最終擬錄取名單中，該專業人數卻離奇地增至8人，而孫楊竟「空降」上榜，更以89分的面試高分位列專業第一。

網民因此質疑，孫楊在錯過報名、未通過初審、亦無複試成績的情況下，卻能在報名截止三個多月後，僅憑一個面試成績便被「破格」錄取，整個流程令人費解。

與校方淵源深厚

孫楊與上海體育學院有深厚淵源，其父母均畢業於上海體育學院，而在2018年9月的開學典禮上，時任院長陳佩杰曾表示，會針對孫楊專門制定培養計劃。孫楊於2012年倫敦奧運會期間，亦獲上海體育學院教授幫助改進技術。

入學8年仍未畢業

根據招生章程，博士生學制一般為3至4年，而孫楊目前仍是在讀學生，意味著其入學至今已長達8年。對於外界的種種疑問，上海體育大學運動健康學院的老師，以「不透露學生個人信息」為由拒絕回應。研究生招生辦公室的接線人員表示，已注意到網絡上的反映，正在進行調查。事件的真相如何，仍有待校方進一步公佈。