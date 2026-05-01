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乒乓球團體世錦賽｜港隊男團3：0勝沙特 連勝三場 小組首名晉級

即時體育
更新時間：18:57 2026-05-01 HKT
發佈時間：18:57 2026-05-01 HKT

2026倫敦世界乒乓球團體錦標賽周五（1日）繼續進行小組賽。港隊男子在小組第三場賽事以場數3：0橫掃沙特阿拉伯，於小組賽三戰全勝，與昨日同樣小組賽三戰全勝的女子組，雙雙以小組首名晉級淘汰賽。 

港隊老將黃鎮廷。ITTF圖片
港隊老將黃鎮廷。ITTF圖片
港隊老將黃鎮廷。ITTF圖片
港隊老將黃鎮廷。ITTF圖片
港隊老將黃鎮廷。ITTF圖片
港隊老將黃鎮廷。ITTF圖片

身處第15組的港隊，頭兩戰先後以3：0擊敗南非及尼日利亞。今仗面對沙特阿拉伯，贏波即能以首名出線。第一場由姚鈞濤打頭陣，對陣沙特球手SHULAYBI Abdulaziz，姚鈞濤以11：7、11：8、11：6直落三局獲勝，為港隊先下一城。

第二場男單，港將陳顥樺迎戰沙特球手ALKHADRAWI Ali，陳顥樺以11：8、11：9、11：4 ，直落三局輕取對手，港隊領先場數2：0。第三場由老將黃鎮廷壓陣，對陣沙特球手ALSHAREIF Khalid，黃鎮廷不負衆望 ，以11：6、12：10、11：8連贏三局，港隊場數勝3：0，以小組首名晉級淘汰賽。

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