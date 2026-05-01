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江西網球挑戰賽｜黃澤林2:0淘汰布雲朝克特 成功殺入4強

即時體育
更新時間：16:18 2026-05-01 HKT
發佈時間：16:18 2026-05-01 HKT

香港網壇一哥黃澤林（Coleman）周五（1日）在江西九江網球挑戰賽8強，與世界排名157的國家隊球手布雲朝克特激戰2小時7分鐘。雙方於兩盤都要戰至決勝局，結果，Coleman以7:6(7:2)、7:6(10:8)盤數2:0 取勝，成功殺入男單4強。

 

黃澤林今仗對陣國家隊的布雲朝克特，首盤雙方互保發球局後，戰至「搶七」打成1：1後，Coleman 突然爆發連取5分，決勝局勝7：2，並以7：6（2）先取一盤。
第二盤黃澤林在第8局先被破發，不過Coleman馬上回破布雲朝克特發球局，雙方再次戰至「搶七」。Coleman頂住壓力，於決勝局勝10：8，並以7：6（8）再取一盤；以盤數2：0淘汰布雲朝克特晉身4強。

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