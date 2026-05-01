花劍世界盃伊斯坦堡站｜何承謙梁千雨預賽突圍 聯同蔡俊彥 張家朗闖正賽

周四（30日）展開的花劍世界盃伊斯坦堡站，港隊共有10位男花劍手出戰，最終何承謙和梁千雨成功從預賽殺入正賽，兩人將聯同直接晉級正賽的蔡俊彥及張家朗，於明日（2日）出戰64強。

港隊男花新星梁千雨在小組賽表現強勢，6戰全勝，總排名高踞第13位，直接取得正賽資格。明天進行的64強賽，梁千雨將對美國劍手波堤斯（James Bourtis）。而世青少年組男花金牌得主何承謙在小組賽取得4勝2負的成績，以總成績第62名晉級淘汰賽，明日64強賽將迎戰前「世一」馬連尼(Tommaso Marini) ，其餘港將則未能晉級正賽。

正賽將於明日（2日）上演，世界排名第一的蔡俊彥及排名第九的張家朗受惠於排名前16位的資格，今站賽事無需出戰小組賽及預賽，直接獲得正賽64強席位。蔡俊彥明天將對上法國的艾迪里（Alexandre Ediri），而世界排名第九的張家朗則對上法國劍手比巴（Tyvan Bibard）。