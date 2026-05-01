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三亞亞沙運2026｜亞沙運曲終人散 港隊以2銀1銅埋齋

即時體育
更新時間：00:27 2026-05-01 HKT
發佈時間：00:27 2026-05-01 HKT

三亞2026亞洲沙灘運動會（亞沙運）周四閉幕，中國香港代表團由滑浪風帆女子水翼帆板銀牌得主袁靜雪擔任持旗手。港隊在今屆亞沙運收穫２銀１銅，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）衷心感謝一眾運動員及其團隊的努力。 

滑浪風帆女子水翼帆板銀牌得主袁靜雪在閉幕禮擔任持旗手。照片由港協暨奧委會提供
滑浪風帆女子水翼帆板銀牌得主袁靜雪在閉幕禮擔任持旗手。照片由港協暨奧委會提供
照片由港協暨奧委會提供
照片由港協暨奧委會提供
照片由港協暨奧委會提供
照片由港協暨奧委會提供

港協暨奧委會副會長兼三亞亞沙運中國香港代表團團長楊頴新表示，運動員在亞沙運吸取經驗，不論是技術還是臨場應變都有所提升：「今屆亞沙運不少運動員是首次參加大型綜合項目運動會，他們透過與其他隊伍切磋交流，從中取長補短，累積寶貴經驗，這不僅是運動生涯的重要養分，同時也有助港隊為9月舉行的亞運會做好準備。」他續說：「亞沙運的比賽項目結合沙灘和競技體育，富有特色，讓運動員有不一樣的體驗，擴闊視野。」 

照片由港協暨奧委會提供
照片由港協暨奧委會提供
照片由港協暨奧委會提供
照片由港協暨奧委會提供

今屆亞沙運中國香港派出120人代表團，分別出戰公開水域游泳、水球、三人籃球、沙灘田徑、沙灘手球、龍舟、滑浪風帆和兩項鐵人，共八個項目。 港隊共奪2銀1銅，銀牌除滑浪風帆銀牌的袁靜雪外，還有兩項鐵人混合接力隊（彭詩雅、蔡欣妍、黃子圖、余承謙）以及奪銅的男子12人龍舟隊。

滑浪風帆女子水翼帆板銀牌得主袁靜雪（左）。照片由港協暨奧委會提供
滑浪風帆女子水翼帆板銀牌得主袁靜雪（左）。照片由港協暨奧委會提供
兩項截人混合接力隊，右起彭詩雅、黃子圖、蔡欣妍及余承謙。照片由港協暨奧委會提供
兩項截人混合接力隊，右起彭詩雅、黃子圖、蔡欣妍及余承謙。照片由港協暨奧委會提供
男龍舟隊合力奪得銅牌。照片由港協暨奧委會提供
男龍舟隊合力奪得銅牌。照片由港協暨奧委會提供

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