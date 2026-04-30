網球｜黃澤林周五對國手 爭入今季首個四強席位
更新時間：20:11 2026-04-30 HKT
發佈時間：20:11 2026-04-30 HKT
發佈時間：20:11 2026-04-30 HKT
繼3月初在多明尼加共和國挑戰賽後，香港網壇一哥黃澤林（Coleman）周四在江西九江網球挑戰賽16強，花了1個半小時以直落兩盤7:5(7:2)、6:2擊敗世界排名203位的日本選手野口莉央，躋身8強將對世界排名157的國手布雲朝克特。
現世界排名122位的Coleman是今仗4號種籽，他一日前以6:3、6:3勝哈薩克的庫庫什金，來到16強雖然首圈要打至「搶七」，但第2局打回自己的出平後順利躋身8強，全場打了7個「A士」，這亦是他近2個月來另一場8強的賽事，亦為下月中法國網球公開賽外圍賽多作準備。
江西站首增男單比賽
今年是江西這項比賽加入男子組賽事（以往只有女子組），暫時躋身男單8強有3位來自中國的選手，除Coleman及布雲朝克特外，還有29歲 的孫發京；根據往績，Coleman跟布雲朝克特未曾對壘過，後者曾於去年4月達過個人世界排名新高的64位，他在本月中的釡山挑戰賽躋身決賽，最終得亞軍，預計Coleman明日會是一場硬仗。
Coleman在3月底完成美洲的比賽後，他去到南韓參加釡山挑戰賽（16強止步）及光州挑戰賽（32強止步），今次回到國內參加江西九江挑戰賽。
記者：徐嘉華
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