馬德里網球公開賽｜寶達普娃神奇之旅 成首位大師賽4強「幸運輸家」

馬德里網球公開賽周三（29日）俄羅斯球手寶達普娃（Anastasia Potapova）在女單八強以盤數2：1險勝前「一姐」普莉絲高娃（Karolina Pliskova），成為史上第一位殺入大師賽四強的「幸運輸家」（Lucky Loser）。

現年25歲的寶達普娃早前在馬德里大師賽外圍賽落敗，原本無緣正賽，但因為有其他球手退賽，她便以替補身份驚險入圍。寶達普娃成功把握這次機會，先後淘汰奧絲達賓高（Jelena Ostapenko）及世界排名第二的莉芭堅娜（Elena Rybakina），狀態火熱。

八強面對前世界第一的普莉絲高娃，寶達普娃先贏一盤6：1。第二盤對手以7：6扳平1：1。決勝盤寶達普娃穩住陣腳，以6：3拿下，最終以盤數2：1晉級四強。她成為網球史上首位以「幸運輸家」身份出戰，並成功打入大師賽準決賽的女單球手。寶達普娃將在四強面對烏克蘭好手歌絲卓克（Marta Kostyuk）。