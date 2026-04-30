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世界乒乓球團體錦標賽｜港隊女團小組賽3：0勝澳門 三戰全勝 首名晉級下輪賽事

即時體育
更新時間：19:12 2026-04-30 HKT
發佈時間：19:12 2026-04-30 HKT

2026倫敦世界乒乓球團體錦標賽周四（30日）繼續進行小組賽。賽前連贏兩場的港隊女子隊，是日派出李凱敏、蘇籽童及江芷林三位小將上陣，結果以場數3：0勝澳門，小組賽三連勝，篤定以首名晉級。 

港將李凱敏。中新社
港將李凱敏。中新社
港將蘇籽童。ITTF圖片
港將蘇籽童。ITTF圖片
港將蘇籽童。ITTF圖片
港將蘇籽童。ITTF圖片

身處第4組的港隊，頭兩戰先後擊敗荷蘭及墨西哥。今日面對同樣兩連勝的澳門，贏波即能以首名出線。第一場女單由李凱敏對陣澳門的張祉萱。李凱敏未受太大考驗，以11：6、11：8、11：3直落三局獲勝，為港隊先拔頭籌，領先場數1：0。第二場女單，蘇籽童迎戰澳門的莊欲婷。蘇籽童狀態大勇，以11：3、11：1、11：4同樣直落三局獲勝 ，港隊領先場數擴大至2：0。

第三場女單由港將江芷林對陣澳門的梁安娜。雙方打得緊湊，江芷林以11：7先下一城，其後以10：12、8：11連失兩局。她調整過後，以11：9扳回一局，決勝局江芷林頂住壓力，以11：3取勝，最終以局數3：2險勝對手。港隊以場數3：0勝澳門隊，港隊女乒三戰全勝，以小組首名晉級下一輪賽事。

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