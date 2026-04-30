網球｜冼拿首闖馬德里公開賽四強 直落兩盤淘汰西班牙新星
更新時間：17:05 2026-04-30 HKT
發佈時間：17:05 2026-04-30 HKT
發佈時間：17:05 2026-04-30 HKT
馬德里網球公開賽周三（29日）上演八強爭奪。世界「一哥」贊歷克冼拿（Jannik Sinner）以直落兩盤6：2、7：6（7：0）擊敗19歲東道主外卡球手賀達（Rafael Jodar），職業生涯首次打入這項ATP 1000分賽事的男單四強。
「一哥」 冼拿今仗面對今屆「黑馬」賀達。這位世界排名42位的西班牙新星持外卡參賽，一路過關斬將，但遇上「一哥」仍顯得力不從心。冼拿在第一盤中段開始發力，連續兩次打破對手發球局，冼拿以6：2先拔頭籌。
第二盤雙方互保發球局，戰情緊湊，需要以「搶七」分勝負。冼拿在決勝局展現「一哥」 風範，由頭帶到尾，一口氣連取7分，以細分7：0橫掃對手，以盤數贏2：0晉級，亦是冼拿首次打入馬德里公開賽四強。冼拿賽後更對著鏡頭大贊這位19歲的小將：「真是個了不起的球員。」冼拿下仗將與法國一哥費爾斯（Arthur Fils）爭奪決賽席位。
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