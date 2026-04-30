Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網球｜冼拿首闖馬德里公開賽四強 直落兩盤淘汰西班牙新星

即時體育
更新時間：17:05 2026-04-30 HKT
發佈時間：17:05 2026-04-30 HKT

馬德里網球公開賽周三（29日）上演八強爭奪。世界「一哥」贊歷克冼拿（Jannik Sinner）以直落兩盤6：2、7：6（7：0）擊敗19歲東道主外卡球手賀達（Rafael Jodar），職業生涯首次打入這項ATP 1000分賽事的男單四強。

「一哥」 冼拿今仗面對今屆「黑馬」賀達。這位世界排名42位的西班牙新星持外卡參賽，一路過關斬將，但遇上「一哥」仍顯得力不從心。冼拿在第一盤中段開始發力，連續兩次打破對手發球局，冼拿以6：2先拔頭籌。

第二盤雙方互保發球局，戰情緊湊，需要以「搶七」分勝負。冼拿在決勝局展現「一哥」 風範，由頭帶到尾，一口氣連取7分，以細分7：0橫掃對手，以盤數贏2：0晉級，亦是冼拿首次打入馬德里公開賽四強。冼拿賽後更對著鏡頭大贊這位19歲的小將：「真是個了不起的球員。」冼拿下仗將與法國一哥費爾斯（Arthur Fils）爭奪決賽席位。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
2026-04-29 14:30 HKT
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
影視圈
8小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
2026-04-29 15:35 HKT
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
飲食
6小時前
台北車站性侵71歲港女遊客 通緝犯一審遭判5年2月
01:21
台北車站性侵71歲港女遊客 通緝犯一審遭判5年2月
兩岸熱話
6小時前
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
影視圈
23小時前
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
旅遊
7小時前
星島申訴王| 70後中女高調曬約會豪食$3200大餐 「埋單俠」現身回應 結局大逆轉
申訴熱話
2026-04-29 16:55 HKT