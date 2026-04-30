第五屆世界太極拳錦標賽 港隊喜獲9金7銀4銅 12個一等獎及10個二等獎

由國際武術聯合會主辦、保加利亞武術聯合會承辦的「第五屆世界太極拳錦標賽」，於2026年4月23日至30日在保加利亞布爾加斯圓滿舉行。本屆賽事共吸引來自38個國家及地區的342名運動員、教練員及隨隊官員參與。

武總官方圖片

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世界太極拳錦標賽每兩年舉辦一屆，是全球規模最大、規格最高、影響力最廣的太極拳專項賽事。賽事設有競賽項目及表演項目，為世界各地太極拳愛好者提供一個展示技藝、切磋交流的高水平國際平台。

中國香港武術代表隊由執行委員莊銳輝擔任領隊，聯同林杭貴總教練、陳能杰教練及程心教練，率領16名太極運動員出賽。經過一連四日激烈角逐，港隊運動員表現卓越，合共獲得9金7銀4銅、12個一等獎及10個二等獎，位列獎牌榜首位，為香港爭光。

目前香港隊獎牌榜排名第一