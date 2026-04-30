劍擊｜「小劍神」培訓計劃發掘劍擊苗子 過千位小朋友報名
更新時間：15:51 2026-04-30 HKT
發佈時間：15:51 2026-04-30 HKT
發佈時間：15:51 2026-04-30 HKT
由飛越啟德主辦、周大福人壽冠名贊助、啟德體育園全力支持的「小劍神」培訓計劃首階段遴選及啟動禮於上周日（26號）假啟德體藝館舉行，今年名額增至1,000個，大會邀請基層學生參加包括來自九龍城區、觀𡐓區、黃大仙區及油尖旺區的8-11歲小學生參與，並獲全額資助，計劃繼續由前男子佩劍奧運代表、亞運雙銅得主林衍聰出任總教練，提供專業指導。
「小劍神」培訓計劃去年首次於啟德體育園舉行，成功發掘多位具潛質的年輕劍手。今年推出為期2年的訓練分5個階段，採用淘汰制訓練及比賽模式進行，表現出色的學員將獲晉升至進階訓練，並有機會銜接本港專業運動員的培訓及參賽計劃。
選拔賽䛇有10項劍擊測試專區，讓參加者進行體能測試、挑戰自我、發掘潛能。周大福人壽亦特別增設互動體驗專區，包括「空中擊劍挑戰」、「劍擊收藏卡照相館」及「AR 360度劍擊冠軍舞台」，鼓勵家長與孩子一起投入運動熱情。
啟動禮最後環節舉行了授劍儀式，邀請上屆晉身最後階段的20位「小劍神」出席，由於「小劍神」培訓計劃總教練林衍聽聯同2018年亞運男子佩劍銅牌得主羅浩天以及2026 亞青賽少年組男子佩劍個人賽銅牌的葉誠治共同為「小劍神」授劍，寓意薪火相傳。
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