世界桌球錦標賽｜趙心童衛冕夢碎10：13負梅菲 吳宜澤首闖世錦賽四強

世界桌球錦標賽周三（29日）上屆冠軍國家隊球手趙心童以10：13不敵英格蘭球手「魔術師」梅菲（Shaun Murphy） ，衛冕夢碎。趙心童賽後接受媒體采訪時大贊梅菲打得好。 而國家隊的吳宜澤就以13：8輕取伊朗「黑馬」華菲(Hossein Vafaei) ，職業生涯首次打入世錦賽4強。

世錦賽11連勝的中國球手趙心童八強賽遇上梅菲，雙方打得緊湊。趙心童開場連贏三局，但梅菲隨即連追五局。戰至第16局時，趙心童追平 8：8。其後兩位球手各勝一局，戰至9：9。關鍵時刻梅菲手感火熱，他以比分80：0、65：40、129：0，連下三城，拉開局數至12：9，雖然趙心童在第22局頂住壓力，打出一cue81度，再取一局，但仍無法阻止梅菲在第23局以分數89：30取勝。梅菲以局數13：10晉級，趙心童衛冕失敗，世錦賽11連勝告終。

趙心童賽後接受英國《BBC》訪問時說：「梅菲打得非常好，他給了我很大的壓力，今天打出了完美的斯諾克。他配得上這場勝利。他打得非常好，所以祝賀他。 作為衛冕冠軍，我感到了一些壓力，但我感覺還不錯。我努力讓自己發揮得更好。」他補充說：「我很期待新賽季，現在我可以好好休息一下。希望下個賽季我能強勢回歸。 」

另一場8強戰，吳宜澤局數先落後伊朗球手華菲4：5，但他隨後突然奮起，先打出一波5：1的攻勢後，再打出一波 4：2的攻勢。最終他以局數13：8擊敗華菲，生涯首次闖入世錦賽四強。