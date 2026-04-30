遠足｜樂施毅行者2026 「樂施同行 50 年，為改變而行」 增設20公里路線 延續100公里挑戰 四名大使出席支持

由樂施會主辦、一年一度全港最大型的遠足籌款活動「樂施毅行者」將於 2026 年 11 月 20 日至 22 日舉行。今年適逢樂施會在香港成立 50 周年，活動以「毅行，每年不變的約定 -- 樂施同行 50 年，為改變而行」為主題，象徵這項挑戰不僅是體能與意志的磨練，凝聚參與者與貧窮社群之間跨越半世紀的守望相助——一步一步，走出改變。

樂施毅行者督導小組召集人陳智思（左三）與樂施會總裁鄧智輝(右三)，聯同兩位樂施大使黃浩然(左二)與吳業坤(右二)、樂施毅行者大使蔡寶欣(左一)及曾令令(右一)，在頒發委任狀後合照。公關圖片

眾嘉賓一同拍攝大合照，（左起）李穎熙、何惠儀、區加楹、樂施毅行者大使蔡寶欣、樂施會總裁鄧智輝、活動首席贊助富途證券國際（香港）有限公司市場部總監盧偉傑、樂施毅行者督導小組召集人陳智思、樂施大使黃浩然、樂施大使吳業坤、樂施毅行者大使曾令令、伍富橋及黃家灝。公關圖片

眾嘉賓合照，樂施毅行者 2026 正式啟動。（左起）樂施毅行者大使蔡寶欣、樂施會總裁鄧智輝、活動首席贊助富途證券國際（香港）有限公司市場部總監盧偉傑、樂施毅行者督導小組召集人陳智思、樂施大使黃浩然、樂施大使吳業坤，以及樂施毅行者大使曾令令。公關圖片

記者會周三（29 日）於樂施會香港總辦事處舉行。出席嘉賓包括樂施毅行者督導小組召集人陳智思、樂施會總裁鄧智輝、活動首席贊助代表富途證券國際(香港)有限公司市場部總監盧偉傑、樂施大使黃浩然及吳業坤、樂施毅行者大使蔡寶欣及曾令令等，為「樂施毅行者2026」揭開序幕，並首播全新宣傳影片。

「樂施同行 50 年，為改變而行」

樂施毅行者督導小組召集人陳智思致辭時表示： 「今年適逢香港樂施會成立 50 周年。半個世紀以來，我們一直致力於扶貧工作。而『樂施毅行者』作為我們最標誌性的籌款活動，今年亦特別以『毅行，每年不變的約定』為主題，象徵我們多年來的扶貧決心，與大家攜手消滅貧窮。今屆毅行者籌得款項，將一如以往，繼續用於支援樂施會在全球各地的不同項目，包

括因受到極端天氣影響的本地基層及各地災民。」

增設 20 公里路線 讓更多人跨出「改變」第一步

在樂施會於香港成立 50 周年之際，「樂施毅行者 2026」除按往年一樣，設四人一組挑戰 100公里麥理浩徑，以西貢北潭涌起點，於 48 小時內走畢全程到屯門哈羅香港國際學校的終點外，亦特別增設「樂施會 50 周年限定版」20 公里路線，讓更多市民都能加入「為改變而行」的行列。20 公里路線的起點為大帽山扶輪公園停車場，終點同樣為屯門哈羅香港國際學校。

「樂施毅行者 2026」100 公里及 20 公里兩個組別，均由 2026 年 5 月 6 日上午 10 時正開始接受報名，至 5 月 20 日下午 6 時截止，歡迎公眾前往樂施毅行者官方網站遞交申請，成功申請的隊伍將會加入 6 月 2 舉行的公開組抽籖，並於 6 月 3 日在「樂施毅行者」官方網頁公布結果，成功入圍人士亦會收到電子郵件通知。

樂施會總裁鄧智輝於分享環節介紹 20 公里路線時表示：「雖然路程較短，但依然具有一定挑戰性。我強烈建議參加者在活動前，要熟習整個路線，必定要事先練習，以及必定要評估自己的身體狀況，才能安全地享受及體會整個過程。我希望這 20 公里可以成為一個開始，讓更多人感受到毅行者『一人行快，眾人行遠』的精神！」

「富途證券」連續三年成為活動首席贊助

「富途證券」多年來一直支持「樂施毅行者」，更連續三年成為活動首席贊助，富途證券市場部總監盧偉傑表示：「作為首席贊助，富途證券會一如既往全力支持毅行者，不論在資源投入、隊伍參與，還是捐款籌集，我們都會傾盡全力，與樂施會、及各位參賽者、義工一起，將這份慈善力量發揚光大。」

不變約定 號召毅行 一步一步推動扶貧

樂施會在今天宣布黃浩然及吳業坤正式擔任「樂施大使」。在 20 年前曾參與毅行者的黃浩然，今年再接再厲，聯同其隊友「星級教練」黃師傅，將伙拍另外兩位隊友，再次在 11 月踏上毅行的路上。曾三屆參與「樂施毅行者」的吳業坤，今年將再度挑戰 100 公里麥理浩徑。他和隊友伍富橋，在記者會上一同分享活動經歷與收穫。

此外，「樂施毅行者大使」蔡寶欣及曾令令則從女性視角出發分享心得，號召市民及團隊踴躍參與。蔡寶欣及其隊友區加楹及李月兒在分享環節提到，起步雖難，但毅行能讓人發現更強大的自己，所以今年加入「樂施毅行者」的行列。星級運動員曾令令及其隊友李穎熙及何惠儀則強調，運動與毅行不分年齡。兩隊女子組一致認為，不論是選擇挑戰傳統 100 公里長

途賽，還是嘗試 20 公里組別，只要願意並肩而行，都能在挑戰自我的同時，為全球扶貧工作貢獻力量。

延續「每年不變的約定」 以步伐連結 50 年毅行承諾

去年「樂施毅行者」因大埔火災而取消，活動相關全數公眾捐款及適用物資已撥予支援大埔居民，與社區共渡難關。「樂施毅行者 2026」所籌得的捐款將持續用於香港及全球的扶貧救災、政策倡議工作，並重點支援受氣候變化威脅的脆弱社群，讓參與者的每一步，轉化成推動社會向前的力量。