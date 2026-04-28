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三亞亞沙運2026｜港隊第三面奬牌落袋 女將袁靜雪水翼帆板摘銀

即時體育
更新時間：17:36 2026-04-28 HKT
發佈時間：17:36 2026-04-28 HKT

三亞亞沙運2026港隊再有喜訊，水翼帆板（滑浪風帆iQFOiL）女子組港將袁靜雪摘得銀牌，成港隊今屆第三面獎牌。

水翼帆板項目需要運動員進行15輪賽事，最後以總分最低決出勝負，而袁靜雪在昨日舉行的第10-12輪賽事中亦發揮穩定，除了第10輪以第7完成外，之後2輪亦以第1和第2完成，但今（28日）煞科日因風力較弱，裁判判定未能作賽，而12輪比賽過後袁靜雪和國家隊選手陳逸敏同為18分，因對手首名次數比港將多，因此袁靜雪最終收得一面銀牌，賽後她坦言有點可惜，因天公不做美未能最後一日賽事只能和對手同分，她亦說：「10分入面我會比自己8分，一來發揮到平時訓練嘅成果同努力，無比自己嗰2分係因為覺得自己心態上未ready，同另外2個國家隊選手成績都好近，所以我都係好緊張，所以有啲位失誤咗。」她亦表示視今次為熱身賽，希望可以在下月在內地舉行的亞運選拔賽表現更好。

港隊水翼帆板代表收一銀作結。照片由港協暨奧委會提供
港隊水翼帆板代表收一銀作結。照片由港協暨奧委會提供

港隊目前累計2銀1銅。而同樣出戰水翼帆板的另一港女將黃子盈12輪後得39分位列第4。
 

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