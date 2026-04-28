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網球｜莎芭蘭卡反勝大坂直美15連勝 嘉露芙爆冷出局失「世界第三」

即時體育
更新時間：15:29 2026-04-28 HKT
發佈時間：15:29 2026-04-28 HKT

馬德里公開賽演驚險逆轉

女子網壇「一姐」、白俄羅斯名將莎芭蘭卡（Aryna Sabalenka）在周一的馬德里公開賽十六強上演了一場驚心動魄的逆轉好戲。在先失一盤，並在第二盤被率先破發的劣勢下，她最終成功反彈，以6:7(1:7)、6:3、6:2擊敗同樣是四屆大滿貫得主的日本名將大坂直美（Naomi Osaka），豪取今季的15連勝，強勢晉級八強。

莎芭蘭卡以6:7(1:7)、6:3、6:2擊敗日本名將大坂直美。新華社
莎芭蘭卡以6:7(1:7)、6:3、6:2擊敗日本名將大坂直美。新華社

大坂直美好狀態惜敗

大坂直美產後復出表現平平，至今場打出了今季以來最具侵略性的表現，首盤在搶七局中，以7:1的絕對優勢先拔頭籌。進入第二盤，她更率先破發，一度領先2:1，眼看有望爆冷擊敗「一姐」。然而，現任世界第一的莎芭蘭卡，在絕境下展現出其強大的心理質素。她隨即連破帶保，不但追平比分，更在盤末再次破發，以6:3扳回一城。進入決勝的第三盤，莎芭蘭卡更是勢如破竹，全盤僅失三分再勝6:2，並以一記Ace球，為這場長達2小時20分鐘的激戰，劃上了句號。

大坂直美好狀態可惜不敵莎芭蘭卡。新華社
大坂直美好狀態可惜不敵莎芭蘭卡。新華社

賽後，莎芭蘭卡亦對大坂直美的表現讚不絕口：「她打出了令人難以置信的網球。我很高興她帶來了這場戰鬥，我必須奮戰到底，才能提升我的比賽水平。」


歌芙爆冷出局 施華德將重返三甲


同日另一場十六強爆出了今屆賽事的一大冷門，三號種子美國新星嘉露芙（Coco Gauff）在決勝盤一度領先4:1的情況下，最終竟被13號種子、捷克的露絲高娃（Linda Noskova）逆轉，以4:6、6:1、6:7(5:7)飲恨出局。
飽受腸胃病毒困擾的嘉露芙，今仗狀態明顯不穩。這場失利，將會令她的世界排名在下周更新後，由第三位跌至第四位，其位置將會被波蘭的絲維迪克（Iga Swiatek）所取代。

歌芙爆冷出局，施華德將重返三甲。法新社
歌芙爆冷出局，施華德將重返三甲。法新社


獲勝的露絲高娃，將會在八強中，與烏克蘭的歌絲卓克（Marta Kostyuk）對決。而晉級的莎芭蘭卡，則會在周二與美國的芭迪絲（Hailey Baptiste）爭奪一個四強席位。

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