桌球世錦賽｜希堅斯鏖戰25局逆轉挫奧蘇利雲 卓林普、沙比齊爆冷落馬無缘8強

在英國謝菲爾德市舉行的世界桌球錦標賽，第二圈周一上演「75雙傑」對壘，奧蘇利雲(Ronnie O’Sullivan)鬥希堅斯(John Higgins)上演精彩逆轉戲馬，希堅斯在落後4:9下完成逆轉，最終鏖戰25局以13:12擊敗奧蘇利雲撲滅「火箭」8冠夢，而同日沙比(Mark Selby)和卓林普(Judd Trump)亦分別不敵伊朗「黑馬」華菲(Hossein Vafaei)和內地球手吳宜澤止步次圈。

希堅斯鏖戰25局逆轉挫奧蘇利雲。WST X圖

希堅斯打出5次1桿破百。WST X圖

奧蘇利雲無緣第8冠。WST圖

奧蘇利雲惡鬥希堅斯25局遭逆轉 無緣生涯第8冠

七屆冠軍的「火箭」奧蘇利雲今屆尋求生涯第8冠，而今戰他亦更快入局，在打出8次一桿50+包括2桿超100在內，以9:4取得優勢，但其後局勢出現轉變，希堅斯在第14局以79:54扳回一城後進入狀態，憑2桿破百118和128在內連取多5局以10:9反超，但之後「火箭」和希堅斯先後連取2局下，希堅斯以12:11叫糊，在生死關頭火箭穩住陣腳以一桿81比數81:25將比賽拖入決勝局，希堅斯率先上手，但在16:0下打失紅波為「火箭」帶來希望，但在只取得8分下失手，而希堅斯亦把握機以一桿49直接帶走勝利，下戰將迎戰澳洲名將羅拔臣。

賽後希堅斯表示很高興可以在第3節中重拾狀態，並表示勝利關鍵在於永不放棄：「關鍵在於永不放棄，在落後2:6時，我和家人說我必須贏下之後2節，我也沒有任何負面想法。」而奧蘇利雲則坦言自己錯失了多個可以勝利的關鍵球，這個就是勝負的關鍵。

吳宜澤最終以13:11擊敗沙比。WST圖

沙比爆冷落馬無缘8強。WST圖

華菲在落後11:12下以2局一桿106和91下反勝卓林普。WST圖

沙比、卓林普齊爆冷出局

而另一邊箱亦有2名將爆冷出局，「一哥」卓林普今輪鬥由資格賽一路殺入今輪的華菲，雙方今戰鬥得相當火熱，同樣鬥到決勝局才分出勝負，華菲在落後11:12下以2局一桿106和91下反勝卓林普。而「小丑」沙比則對吳宜澤，雖然吳宜澤只有5次「起逼」但勝在會把握機會，最終以13:11擊敗沙比，下輪將對上華菲爭奪4強席位。

